Суд у США скептично оцінив спробу Google скасувати рішення у справі про збір даних користувачів

21:06, 23 січня 2026
Йдеться про справу, у якій Google зобов’язали виплатити понад 425 млн доларів компенсації.
Федеральний суд у США критично оцінив спроби Google змінити підсумок гучної справи про незаконний збір персональних даних. Суддя Річард Сіборг заявив, що не переконаний у аргументах компанії щодо скасування колективного позову та перегляду рішення присяжних, які визнали: Google збирав дані користувачів навіть після того, як ті вимикали відстеження. Про це повідомляє Courthouse News.

Про що йдеться

Справу ініціював користувач Анібал Родрігес ще у 2020 році. Він заявив, що Google вводив людей в оману, запевняючи, ніби збір даних у мобільних застосунках можна повністю вимкнути. Насправді ж компанія продовжувала фіксувати активність через налаштування Web & App Activity та додатковий параметр supplemental Web & App Activity.

У вересні присяжні стали на бік користувачів і присудили понад 425 млн доларів компенсації для більш ніж 100 млн людей. Водночас суд не визнав порушення окремого закону штату Каліфорнія та не призначив додаткових штрафів.

Позиція Google

Google наполягає: справу не можна розглядати як колективну, бо користувачі по-різному ставляться до збору своїх даних. Адвокати компанії посилалися на те, що сам позивач не заперечував проти передачі даних іншим компаніям у деяких випадках.

На думку Google, якщо реакція людей залежить від конкретного додатку чи типу інформації, спільного «порушення для всіх» не існує.

Що кажуть позивачі

Представники користувачів наголошують: головна проблема не в самому зборі інформації, а в обмані. Людям говорили, що вони можуть заборонити відстеження, але фактично цього не відбувалося.

«Google дав ілюзію вибору», — заявили адвокати позивачів, підкресливши, що саме це й обурило користувачів.

Думка судді

Суддя Сіборг назвав аргументи Google вибірковими та нагадав, що присяжні вже дали їм оцінку. Водночас він засумнівався, чи є потреба у додаткових обмеженнях для компанії, адже Google вже змінив формулювання в налаштуваннях і виплатив компенсацію.

Суд також критично поставився до вимоги вилучити прибутки Google від збору даних, зазначивши, що це не спосіб «переписати» рішення присяжних.

Що буде далі

Остаточне рішення суддя пообіцяв оголосити пізніше. Компанія Google та представники користувачів поки не коментують перебіг справи.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

