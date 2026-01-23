Суд в США скептически оценил попытку Google отменить решение по делу о сборе данных пользователей

Речь идет о деле, по которому Google обязали выплатить более 425 млн долларов компенсации.

Федеральный суд в США критически оценил попытки Google изменить итог громкого дела о незаконном сборе персональных данных. Судья Ричард Сиборг заявил, что не убежден в аргументах компании относительно отмены коллективного иска и пересмотра решения присяжных, которые признали: Google собирал данные пользователей даже после того, как те отключали отслеживание. Об этом сообщает Courthouse News.

О чем идет речь

Дело инициировал пользователь Анибал Родригес еще в 2020 году. Он заявил, что Google вводил людей в заблуждение, заверяя, будто сбор данных в мобильных приложениях можно полностью отключить. На самом деле компания продолжала фиксировать активность через настройки Web & App Activity и дополнительный параметр supplemental Web & App Activity.

В сентябре присяжные встали на сторону пользователей и присудили более 425 млн долларов компенсации для более чем 100 млн человек. В то же время суд не признал нарушения отдельного закона штата Калифорния и не назначил дополнительных штрафов.

Позиция Google

Google настаивает: дело нельзя рассматривать как коллективное, поскольку пользователи по-разному относятся к сбору своих данных. Адвокаты компании ссылались на то, что сам истец в некоторых случаях не возражал против передачи данных другим компаниям.

По мнению Google, если реакция людей зависит от конкретного приложения или типа информации, общего «нарушения для всех» не существует.

Что говорят истцы

Представители пользователей подчеркивают: главная проблема не в самом сборе информации, а в обмане. Людям говорили, что они могут запретить отслеживание, но фактически этого не происходило.

«Google дал иллюзию выбора», — заявили адвокаты истцов, подчеркнув, что именно это и возмутило пользователей.

Мнение судьи

Судья Сиборг назвал аргументы Google выборочными и напомнил, что присяжные уже дали им оценку. В то же время он усомнился, есть ли необходимость в дополнительных ограничениях для компании, поскольку Google уже изменил формулировки в настройках и выплатил компенсацию.

Суд также критически отнесся к требованию изъять прибыль Google от сбора данных, отметив, что это не способ «переписать» решение присяжных.

Что будет дальше

Окончательное решение судья пообещал объявить позже. Компания Google и представители пользователей пока не комментируют ход дела.

