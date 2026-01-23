  1. У світі

TikTok передав бізнес в США спільній з американцями компанії

15:59, 23 січня 2026
До складу підприємства входять три керуючі інвестори: Silver Lake, Oracle та MGX з Абу-Дабі.
Компанія ByteDance (китайський власник TikTok) завершила угоду зі створення спільного підприємства TikTok USDS Joint Venture LLC, контрольний пакет акцій якого належатиме американським компаніям, щоб уникнути заборони на роботу в США застосунку. Про це йдеться у заяві TikTok.

Зазначається, що 45% акцій спільної організації належать трьом керуючим інвесторам: американські інвестиційні компанії Oracle та Silver Lake, а також еміратська MGX отримали частки по 15%. Ще 35,1% отримали інші — переважно американські — інвестори, а також компанія французького мільярдера Ксав’є Ньєля.

Водночас китайська ByteDance, яка розробила TikTok, зберегла за собою 19,9% акцій спільного підприємства.

Передачу американського бізнесу TikTok спільному підприємству прокоментував і президент США Дональд Трамп: «Я так радий, що допоміг врятувати TikTok! Тепер він належатиме групі великих американських патріотів та інвесторів, найбільшій у світі, і стане важливим голосом. Поряд з іншими факторами, саме завдяки йому я отримав такі хороші результати від молоді на президентських виборах 2024 року».

