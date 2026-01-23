TikTok передал бизнес в США общей с американцами компании

В состав предприятия входят три управляющих инвестора: Silver Lake, Oracle и MGX из Абу-Даби.

Компания ByteDance (китайский владелец TikTok) завершила сделку по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, контрольный пакет акций которого будет принадлежать американским компаниям, чтобы избежать запрета на работу в США приложения. Об этом говорится в заявлении TikTok.

Отмечается, что 45% акций совместной организации принадлежит трем управляющим инвесторам: американские инвестиционные компании Oracle и Silver Lake, а также эмиратская MGX получили доли по 15%. Еще 35,1% получили другие - в основном американские - инвесторы, но также и компания французского миллиардера Ксавье Ньеля.

При этом, китайская ByteDance, разработавшая TikTok, сохранила за собой 19,9% акций совместного предприятия.

Передачу американского бизнеса TikTok совместному предприятию прокомментировал и президент США Дональд Трамп: «Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейшей в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами, именно благодаря нему я получил такие хорошие результаты от молодежи на президентских выборах 2024 года».

