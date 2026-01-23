  1. В мире

TikTok передал бизнес в США общей с американцами компании

15:59, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В состав предприятия входят три управляющих инвестора: Silver Lake, Oracle и MGX из Абу-Даби.
TikTok передал бизнес в США общей с американцами компании
Фото: mezha.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания ByteDance (китайский владелец TikTok) завершила сделку по созданию совместного предприятия TikTok USDS Joint Venture LLC, контрольный пакет акций которого будет принадлежать американским компаниям, чтобы избежать запрета на работу в США приложения. Об этом говорится в заявлении TikTok.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что 45% акций совместной организации принадлежит трем управляющим инвесторам: американские инвестиционные компании Oracle и Silver Lake, а также эмиратская MGX получили доли по 15%. Еще 35,1% получили другие - в основном американские - инвесторы, но также и компания французского миллиардера Ксавье Ньеля.

При этом, китайская ByteDance, разработавшая TikTok, сохранила за собой 19,9% акций совместного предприятия.

Передачу американского бизнеса TikTok совместному предприятию прокомментировал и президент США Дональд Трамп: «Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейшей в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами, именно благодаря нему я получил такие хорошие результаты от молодежи на президентских выборах 2024 года».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Китай TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]