  1. У світі

ЄС та Індія уклали історичну торговельну угоду на тлі тарифного тиску США та конкуренції з Китаєм

15:57, 27 січня 2026
Європейський Союз і Індія завершили багаторічні переговори та домовилися про масштабну угоду.
Фото: Rajat Gupta/EPA
Європейський Союз та Індія досягли прориву в переговорах про вільну торгівлю, які тривали з перервами майже два десятиліття. Завершенню угоди сприяли зростання тарифного тиску з боку США, зокрема політика Дональда Трампа, а також домінування Китаю на світових експортних ринках. Про це повідомляє Politico.

У Брюсселі та Нью-Делі заявляють, що домовленість охоплює ринки з населенням близько 2 мільярдів людей і понад п’яту частину світового ВВП. Вона передбачає розширення доступу європейських компаній до індійського ринку автомобілів і алкоголю, тоді як Індія отримує поступки у сферах фармацевтики та послуг.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав підписання документа найбільшою угодою про вільну торгівлю в історії країни. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн охарактеризувала домовленість як «партнерство двох гігантів», яке демонструє, що співпраця є найкращою відповіддю на глобальні виклики.

Угода стала важливою геополітичною перемогою для керівництва ЄС після труднощів із ратифікацією договору з країнами Меркосур. На відміну від латиноамериканського напрямку, де угода викликала спротив фермерів у низці країн ЄС, домовленість з Індією передбачає обмежені поступки в агросекторі та фокус на промисловості.

Серед ключових положень — поступове зниження Індією тарифів на європейські автомобілі з 110% до 10% у межах квоти 250 тисяч авто на рік, скорочення мит на вино до 20–30% та скасування 45-відсоткового тарифу на оливкову олію. Водночас ЄС пообіцяв підтримку Індії в декарбонізації та погодився на безмитні квоти для індійської сталі.

ЄС Індія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

