ЕС и Индия заключили историческое торговое соглашение на фоне тарифного давления США и конкуренции с Китаем

Европейский союз и Индия достигли прорыва в переговорах о свободной торговле, которые с перерывами продолжались почти два десятилетия. Завершению соглашения способствовали рост тарифного давления со стороны США, в частности политика Дональда Трампа, а также доминирование Китая на мировых экспортных рынках. Об этом сообщает Politico.

В Брюсселе и Нью-Дели заявляют, что договоренность охватывает рынки с населением около 2 миллиардов человек и более пятой части мирового ВВП. Она предусматривает расширение доступа европейских компаний к индийскому рынку автомобилей и алкоголя, тогда как Индия получает уступки в сферах фармацевтики и услуг.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал подписание документа крупнейшим соглашением о свободной торговле в истории страны. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала договоренность как «партнерство двух гигантов», которое демонстрирует, что сотрудничество является лучшим ответом на глобальные вызовы.

Соглашение стало важной геополитической победой для руководства ЕС после трудностей с ратификацией договора со странами Меркосур. В отличие от латиноамериканского направления, где соглашение вызвало сопротивление фермеров в ряде стран ЕС, договоренность с Индией предусматривает ограниченные уступки в агросекторе и фокус на промышленности.

Среди ключевых положений — постепенное снижение Индией тарифов на европейские автомобили с 110% до 10% в рамках квоты 250 тысяч авто в год, сокращение пошлин на вино до 20–30% и отмена 45-процентного тарифа на оливковое масло. В то же время ЕС пообещал поддержку Индии в декарбонизации и согласился на беспошлинные квоты для индийской стали.

