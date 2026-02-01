  1. У світі

SpaceX хоче запустити до 1 млн супутників для створення орбітальних дата-центрів для ШІ

23:27, 1 лютого 2026
SpaceX планує розмістити центри обробки даних ШІ в космосі.
Фото: Getty Images
Компанія SpaceX звернулася по дозвіл на запуск до 1 мільйона супутників на орбіту Землі, щоб реалізувати чергове масштабне бачення Ілона Маска — розміщення дата-центрів у космосі для складних обчислень у сфері штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Як повідомляється у поданні до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), поданому в п’ятницю, SpaceX планує створити сонячно-енергетичну мережу, яка має «задовольнити вибухове зростання попиту на дані, спричинене розвитком ШІ».

«Запуск сузір’я з мільйона супутників, які працюватимуть як орбітальні дата-центри, є першим кроком до цивілізації рівня Кардашева II — такої, що здатна використовувати всю потужність Сонця, — водночас підтримуючи застосування ШІ для мільярдів людей і забезпечуючи багатопланетарне майбутнє людства серед зірок», — зазначила SpaceX у своєму поданні.

Згідно з документами, систему можуть запускати за допомогою багаторазової ракети Starship. Вона має стати дешевшою та екологічно дружнішою альтернативою наземним дата-центрам.

Замість традиційних систем охолодження, які на Землі потребують значних обсягів води, орбітальна мережа використовуватиме радіаційне охолодження у космосі, що дозволяє ефективно відводити тепло. Крім того, потреба в акумуляторах буде меншою, адже супутники отримуватимуть енергію безпосередньо від Сонця.

Ілон Маск прокоментував повідомлення про заявку в соцмережі X, зазначивши: «Я думав, що ми почнемо з малого й поступово нарощуватимемо масштаб».

Супутники спілкуватимуться між собою за допомогою лазерних каналів зв’язку. Їх планують розмістити на висоті від 500 до 2000 км, що забезпечить майже постійний доступ до сонячного світла.

«Це очевидне рішення для створення дата-центрів ШІ в космосі, — заявив Маск. — Найдешевшим місцем для розміщення ШІ буде космос, і це стане реальністю вже за два роки, максимум — за три».

