  1. В мире

SpaceX хочет запустить до 1 млн спутников для создания орбитальных дата-центров для ИИ

23:27, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
SpaceX планирует разместить центры обработки данных ИИ в космосе.
SpaceX хочет запустить до 1 млн спутников для создания орбитальных дата-центров для ИИ
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания SpaceX обратилась за разрешением на запуск до 1 миллиона спутников на орбиту Земли, чтобы реализовать очередное масштабное видение Илона Маска — размещение дата-центров в космосе для сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщается в заявке в Федеральную комиссию по связи США (FCC), поданной в пятницу, SpaceX планирует создать солнечно-энергетическую сеть, которая должна «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный развитием ИИ».

«Запуск созвездия из миллиона спутников, которые будут работать как орбитальные дата-центры, является первым шагом к цивилизации уровня Кардашева II — такой, которая способна использовать всю мощность Солнца, — одновременно поддерживая применение ИИ для миллиардов людей и обеспечивая многопланетарное будущее человечества среди звезд», — отметила SpaceX в своей заявке.

Согласно документам, систему могут запускать с помощью многоразовой ракеты Starship. Она должна стать более дешевой и экологически более дружественной альтернативой наземным дата-центрам.

Вместо традиционных систем охлаждения, которые на Земле требуют значительных объемов воды, орбитальная сеть будет использовать радиационное охлаждение в космосе, что позволяет эффективно отводить тепло. Кроме того, потребность в аккумуляторах будет меньшей, поскольку спутники будут получать энергию непосредственно от Солнца.

Илон Маск прокомментировал сообщение о заявке в социальной сети X, отметив: «Я думал, что мы начнем с малого и постепенно будем наращивать масштаб».

Спутники будут взаимодействовать между собой с помощью лазерных каналов связи. Их планируют разместить на высоте от 500 до 2000 км, что обеспечит почти постоянный доступ к солнечному свету.

«Это очевидное решение для создания дата-центров ИИ в космосе, — заявил Маск. — Самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос, и это станет реальностью уже через два года, максимум — через три».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Илон Маск искусственный интеллект ИИ космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]