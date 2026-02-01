SpaceX хочет запустить до 1 млн спутников для создания орбитальных дата-центров для ИИ

SpaceX планирует разместить центры обработки данных ИИ в космосе.

Фото: Getty Images

Компания SpaceX обратилась за разрешением на запуск до 1 миллиона спутников на орбиту Земли, чтобы реализовать очередное масштабное видение Илона Маска — размещение дата-центров в космосе для сложных вычислений в сфере искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Как сообщается в заявке в Федеральную комиссию по связи США (FCC), поданной в пятницу, SpaceX планирует создать солнечно-энергетическую сеть, которая должна «удовлетворить взрывной рост спроса на данные, вызванный развитием ИИ».

«Запуск созвездия из миллиона спутников, которые будут работать как орбитальные дата-центры, является первым шагом к цивилизации уровня Кардашева II — такой, которая способна использовать всю мощность Солнца, — одновременно поддерживая применение ИИ для миллиардов людей и обеспечивая многопланетарное будущее человечества среди звезд», — отметила SpaceX в своей заявке.

Согласно документам, систему могут запускать с помощью многоразовой ракеты Starship. Она должна стать более дешевой и экологически более дружественной альтернативой наземным дата-центрам.

Вместо традиционных систем охлаждения, которые на Земле требуют значительных объемов воды, орбитальная сеть будет использовать радиационное охлаждение в космосе, что позволяет эффективно отводить тепло. Кроме того, потребность в аккумуляторах будет меньшей, поскольку спутники будут получать энергию непосредственно от Солнца.

Илон Маск прокомментировал сообщение о заявке в социальной сети X, отметив: «Я думал, что мы начнем с малого и постепенно будем наращивать масштаб».

Спутники будут взаимодействовать между собой с помощью лазерных каналов связи. Их планируют разместить на высоте от 500 до 2000 км, что обеспечит почти постоянный доступ к солнечному свету.

«Это очевидное решение для создания дата-центров ИИ в космосе, — заявил Маск. — Самым дешевым местом для размещения ИИ будет космос, и это станет реальностью уже через два года, максимум — через три».

