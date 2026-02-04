  1. У світі

Ціна на золото знову перевищила $5000 за унцію після різкого падіння ринку

21:43, 4 лютого 2026
Після різкого падіння інвестори повернулися до купівлі дорогоцінних металів.
Ціна на золото знову піднялася вище 5000 доларів за унцію на тлі активного попиту з боку інвесторів після різкого зниження котирувань з рекордних максимумів. Про це повідомляє Bloomberg.

У середу золото дорожчало другий день поспіль і зросло на 2,9% — до 5053,82 долара за унцію. Покупці почали скуповувати дорогоцінні метали після суттєвого падіння цін, зафіксованого наприкінці минулого тижня.

Срібло подорожчало на 5,8% — до 90,11 долара за унцію. Зростання також продемонстрували платина та паладій.

Минулого місяця дорогоцінні метали різко зросли в ціні на тлі спекулятивного попиту, геополітичної напруженості та побоювань щодо незалежності Федеральної резервної системи США. Водночас аналітики попереджали, що зростання було надто швидким. Наприкінці минулого тижня ринок різко скоригувався: срібло зафіксувало найбільше одноденне падіння за всю історію, а золото — найбільше зниження з 2013 року.

Попри це, інвестори й аналітики вважають, що фундаментальні чинники зростання цін на золото залишаються актуальними. Низка банків зберігає позитивні прогнози. Зокрема, Deutsche Bank AG заявив, що очікує зростання ціни на золото до 6000 доларів за унцію.

У Bank of America Corp. зазначають, що волатильність на ринку дорогоцінних металів залишатиметься високою. Водночас золото має сильніші довгострокові інвестиційні перспективи, ніж срібло, заявив керівник напряму торгівлі сировинними товарами в регіоні EMEA в BofA Ніклас Вестермарк. За його словами, завищені ціни та ринкові коливання можуть впливати на обсяги позицій, однак не знижують загальний інтерес інвесторів.

Зростанню цін на золото також сприяє геополітична напруженість — після збиття американським флотом іранського безпілотника відносини між США та Іраном загострилися.

ціни

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

