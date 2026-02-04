Цена на золото снова превысила $5000 за унцию после резкого падения рынка

После резкого падения инвесторы вернулись к покупке драгоценных металлов.

Цена на золото снова поднялась выше 5000 долларов за унцию на фоне активного спроса со стороны инвесторов после резкого снижения котировок с рекордных максимумов. Об этом сообщает Bloomberg.

В среду золото дорожало второй день подряд и выросло на 2,9% — до 5053,82 доллара за унцию. Покупатели начали скупать драгоценные металлы после существенного падения цен, зафиксированного в конце прошлой недели.

Серебро подорожало на 5,8% — до 90,11 доллара за унцию. Рост также продемонстрировали платина и палладий.

В прошлом месяце драгоценные металлы резко выросли в цене на фоне спекулятивного спроса, геополитической напряженности и опасений относительно независимости Федеральной резервной системы США. В то же время аналитики предупреждали, что рост был слишком быстрым. В конце прошлой недели рынок резко скорректировался: серебро зафиксировало самое большое однодневное падение за всю историю, а золото — самое большое снижение с 2013 года.

Несмотря на это, инвесторы и аналитики считают, что фундаментальные факторы роста цен на золото остаются актуальными. Ряд банков сохраняет позитивные прогнозы. В частности, Deutsche Bank AG заявил, что ожидает роста цены на золото до 6000 долларов за унцию.

В Bank of America Corp. отмечают, что волатильность на рынке драгоценных металлов будет оставаться высокой. В то же время золото имеет более сильные долгосрочные инвестиционные перспективы, чем серебро, заявил руководитель направления торговли сырьевыми товарами в регионе EMEA в BofA Никлас Вестермарк. По его словам, завышенные цены и рыночные колебания могут влиять на объемы позиций, однако не снижают общий интерес инвесторов.

Росту цен на золото также способствует геополитическая напряженность — после сбития американским флотом иранского беспилотника отношения между США и Ираном обострились.

