  1. В мире

Цена на золото снова превысила $5000 за унцию после резкого падения рынка

21:43, 4 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После резкого падения инвесторы вернулись к покупке драгоценных металлов.
Цена на золото снова превысила $5000 за унцию после резкого падения рынка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цена на золото снова поднялась выше 5000 долларов за унцию на фоне активного спроса со стороны инвесторов после резкого снижения котировок с рекордных максимумов. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В среду золото дорожало второй день подряд и выросло на 2,9% — до 5053,82 доллара за унцию. Покупатели начали скупать драгоценные металлы после существенного падения цен, зафиксированного в конце прошлой недели.

Серебро подорожало на 5,8% — до 90,11 доллара за унцию. Рост также продемонстрировали платина и палладий.

В прошлом месяце драгоценные металлы резко выросли в цене на фоне спекулятивного спроса, геополитической напряженности и опасений относительно независимости Федеральной резервной системы США. В то же время аналитики предупреждали, что рост был слишком быстрым. В конце прошлой недели рынок резко скорректировался: серебро зафиксировало самое большое однодневное падение за всю историю, а золото — самое большое снижение с 2013 года.

Несмотря на это, инвесторы и аналитики считают, что фундаментальные факторы роста цен на золото остаются актуальными. Ряд банков сохраняет позитивные прогнозы. В частности, Deutsche Bank AG заявил, что ожидает роста цены на золото до 6000 долларов за унцию.

В Bank of America Corp. отмечают, что волатильность на рынке драгоценных металлов будет оставаться высокой. В то же время золото имеет более сильные долгосрочные инвестиционные перспективы, чем серебро, заявил руководитель направления торговли сырьевыми товарами в регионе EMEA в BofA Никлас Вестермарк. По его словам, завышенные цены и рыночные колебания могут влиять на объемы позиций, однако не снижают общий интерес инвесторов.

Росту цен на золото также способствует геополитическая напряженность — после сбития американским флотом иранского беспилотника отношения между США и Ираном обострились.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Права на изобретения больше не «серая зона»: новый закон изменил подход к распределению авторских прав

С 1 февраля в Украине действуют новые правила для всех, кто создает интеллектуальные продукты на работе или во время военной службы.

Пол года неопределенности: как сохранить жизнеспособность бизнеса после смерти одного из участников

Наследование корпоративных прав 2026: новые позиции Верховного Суда и институт управляющего наследством.

Служебное жильё больше не будет передаваться в собственность: кому оставят право на приватизацию

Закон предусматривает новые механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды жилья, а также расширение программы «єОселя».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]