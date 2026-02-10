«Малайзійський Бенксі» подав позов проти авіакомпанії через використання свого муралу на літаку, фото

Позов подано після того, як зображення муралу з’явилося на фюзеляжі пасажирського літака.

Литовський художник Ернест Захаревич, який живе і працює в малайзійському штаті Пенанг, подав позов до суду проти авіакомпанії AirAsia. Причиною стало використання його відомого муралу «Діти на велосипеді» на корпусі пасажирського літака без згоди автора. Про це повідомляє The Independent.

Як художник дізнався про використання роботи

За словами Захаревича, у жовтні 2024 року він випадково дізнався, що його роботу відтворили у фірмовому забарвленні літака AirAsia. Друг позначив художника в публікації в соціальній мережі з відео літака на злітній смузі. Приблизно за місяць Захаревич побачив цей самий літак особисто — під час вильоту з міжнародного аеропорту Пенанга.

Після цього митець опублікував фото літака в соціальних мережах і звернувся безпосередньо до авіакомпанії та її засновника Тоні Фернандес, написавши, що ситуація потребує розмови.

Про мурал, який став символом міста

Мурал «Діти на велосипеді» був створений у 2012 році під час фестивалю George Town Festival у місті Джорджтаун. Робота зображає двох дітей на велосипеді, елемент якого фізично закріплений на стіні будівлі. За понад десять років мурал став однією з найвідоміших туристичних локацій Пенанга та вважається одним із найбільш упізнаваних зразків вуличного мистецтва в Малайзії.

Чому Захаревича називають «малайзійським Бенксі»

Вислів «малайзійський Бенксі» — це не псевдонім і не окреме ім’я художника, а медійне порівняння. Його використовують журналісти та мистецтвознавці, аби пояснити ширшій аудиторії масштаб і вплив творчості Захаревича. Як і британський художник Бенксі, він працює у міському просторі, інтегрує свої роботи в архітектуру та часто опиняється в конфліктах із владою або бізнесом через використання мистецтва без дозволу автора.

Претензії до авіакомпанії

Художник стверджує, що AirAsia не зверталася до нього за дозволом і не укладала жодної ліцензійної угоди. Літак із зображенням муралу перебував у комерційній експлуатації близько двох місяців і виконував міжнародні рейси, зокрема до В’єтнаму, Індонезії та Таїланду.

Окремо Захаревич наголошує на порушенні немайнових авторських прав. За його словами, зображення було змінене за тоном, пропорціями та масштабом, щоб адаптувати його до корпусу літака, що є неприпустимим втручанням у цілісність твору.

Не поодинокий випадок

У позові також згадуються попередні випадки використання муралу без згоди автора, починаючи щонайменше з 2016 року. Йдеться про численні рекламні та промоційні кампанії — від акцій із дешевими авіаквитками до маркетингу сервісів доставки їжі. Художник зазначає, що надсилав офіційні заперечення, однак через велику кількість порушень не мав змоги оскаржувати кожен випадок окремо.

Судові вимоги

Провадження відкрито у Високому суді Куала-Лумпура проти AirAsia та її холдингової компанії Capital A Berhad. Захаревич вимагає:

офіційного визнання його авторських і немайнових прав;

заборони подальшого несанкціонованого використання роботи;

вилучення та знищення матеріалів, що порушують авторське право;

грошової компенсації.

За словами художника, справа має принципове значення: вона стосується права митців контролювати комерційне використання власних робіт і отримувати справедливу винагороду, коли на їхньому мистецтві заробляють великі корпорації.

