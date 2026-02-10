«Малайзийский Бенкси» подал иск против авиакомпании из-за использования своего мурала на самолете, фото

Иск подан после того, как изображение мурала появилось на фюзеляже пассажирского самолета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Литовский художник Эрнест Захаревич, который живет и работает в малайзийском штате Пенанг, подал иск в суд против авиакомпании AirAsia. Причиной стало использование его известного мурала «Дети на велосипеде» на корпусе пассажирского самолета без согласия автора. Об этом сообщает The Independent.

Как художник узнал об использовании работы

По словам Захаревича, в октябре 2024 года он случайно узнал, что его работу воспроизвели в фирменной окраске самолета AirAsia. Друг отметил художника в публикации в социальной сети с видео самолета на взлетной полосе. Примерно через месяц Захаревич увидел этот же самолет лично — во время вылета из международного аэропорта Пенанга.

После этого художник опубликовал фото самолета в социальных сетях и обратился напрямую к авиакомпании и ее основателю Тони Фернандесу, написав, что ситуация требует разговора.

О мурале, который стал символом города

Мурал «Дети на велосипеде» был создан в 2012 году во время фестиваля George Town Festival в городе Джорджтаун. Работа изображает двух детей на велосипеде, элемент которого физически закреплен на стене здания. За более чем десять лет мурал стал одной из самых известных туристических локаций Пенанга и считается одним из наиболее узнаваемых образцов уличного искусства в Малайзии.

Почему Захаревича называют «малайзийским Бенкси»

Выражение «малайзийский Бенкси» — это не псевдоним и не отдельное имя художника, а медийное сравнение. Его используют журналисты и искусствоведы, чтобы объяснить более широкой аудитории масштаб и влияние творчества Захаревича. Как и британский художник Бенкси, он работает в городском пространстве, интегрирует свои работы в архитектуру и часто оказывается в конфликтах с властью или бизнесом из-за использования искусства без согласия автора.

Претензии к авиакомпании

Художник утверждает, что AirAsia не обращалась к нему за разрешением и не заключала никакого лицензионного соглашения. Самолет с изображением мурала находился в коммерческой эксплуатации около двух месяцев и выполнял международные рейсы, в частности во Вьетнам, Индонезию и Таиланд.

Отдельно Захаревич подчеркивает нарушение нематериальных авторских прав. По его словам, изображение было изменено по тону, пропорциям и масштабу, чтобы адаптировать его к корпусу самолета, что является недопустимым вмешательством в целостность произведения.

Не единичный случай

В иске также упоминаются предыдущие случаи использования мурала без согласия автора, начиная как минимум с 2016 года. Речь идет о многочисленных рекламных и промоционных кампаниях — от акций с дешевыми авиабилетами до маркетинга сервисов доставки еды. Художник отмечает, что направлял официальные возражения, однако из-за большого количества нарушений не имел возможности оспаривать каждый случай отдельно.

Судебные требования

Производство открыто в Высоком суде Куала-Лумпура против AirAsia и ее холдинговой компании Capital A Berhad. Захаревич требует:

официального признания его авторских и нематериальных прав;

запрета дальнейшего несанкционированного использования работы;

изъятия и уничтожения материалов, нарушающих авторское право;

денежной компенсации.

По словам художника, дело имеет принципиальное значение: оно касается права авторов контролировать коммерческое использование собственных работ и получать справедливое вознаграждение, когда на их искусстве зарабатывают крупные корпорации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.