Декларирование: как указать сведения о конечных бенефициарных владельцах общества в случае косвенного влияния

В НАПК отметили, что в декларации указываются юридические лица, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, как указать в декларации сведения о конечных бенефициарных владельцах (контролерах) общества в случае косвенного влияния.

В декларации указываются юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи. Термин «конечный бенефициарный владелец (контролер)» употребляется в значении, приведенном в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона).

Конечный бенефициарный владелец (контролер) — это любое физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закона Украины от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

Конечным бенефициарным владельцем является:

для юридических лиц — любое физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепочку контроля/владения);

для трастов, созданных в соответствии с законодательством страны их создания, — учредитель, доверительный собственник, защитник (при наличии), выгодоприобретатель (выгодополучатель) или группа выгодоприобретателей (выгодополучателей), а также любое другое физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на деятельность траста (в том числе через цепочку контроля/владения);

для других подобных правовых образований — лицо, имеющее статус, эквивалентный или аналогичный лицам, указанным для трастов.

Признаком осуществления прямого решающего влияния на деятельность является непосредственное владение физическим лицом долей в размере не менее 25% уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица.

Признаками осуществления косвенного решающего влияния на деятельность является, в частности, владение физическим лицом долей в размере не менее 25% уставного (складочного) капитала или прав голоса юридического лица через связанных физических/юридических лиц, трасты или другие подобные правовые образования, либо осуществление решающего влияния путем реализации права контроля, владения, пользования или распоряжения всеми активами либо их частью, права на получение доходов от деятельности юридического лица, траста или иного подобного правового образования, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования органов управления, а также совершение сделок, которые дают возможность определять основные условия хозяйственной деятельности юридического лица либо деятельности траста или иного подобного правового образования, принимать обязательные к исполнению решения, имеющие решающее влияние на деятельность юридического лица, траста или иного подобного правового образования, независимо от формального владения.

В то же время конечным бенефициарным владельцем не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 и более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является коммерческим агентом, номинальным владельцем или номинальным держателем, либо лишь посредником в отношении такого права.

Пример

Субъект декларирования владеет долей уставного капитала в процентном выражении 100% в ООО «А». В свою очередь ООО «А» является учредителем ООО «Б» с долей в уставном капитале — 60%, ООО «Б» — учредитель ООО «В» с долей в уставном капитале — 40%, ООО «В» — учредитель ООО «Г» с долей в уставном капитале — 8% и ООО «Д» с долей — 100%.

О каких обществах следует указать в разделе 9 «Юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи» декларации?

О ООО «А», ООО «Б», ООО «В», ООО «Д», поскольку субъект декларирования в соответствии с определением термина «конечный бенефициарный владелец (контролер)» осуществляет прямое и косвенное влияние на деятельность указанных юридических лиц.

Субъект декларирования имеет такой размер доли в уставном капитале ООО «А», который позволяет ему единолично влиять на его деятельность, является учредителем других обществ и имеет право на получение прибыли от их деятельности в объеме, соответствующем его доле в уставном капитале такого общества, и тем самым признается опосредованным владельцем доли в уставном капитале других обществ.

При этом размер доли субъекта декларирования в юридическом лице должен оцениваться с учетом положений гражданского и хозяйственного законодательства, а также в соответствии с учредительными документами юридического лица.

Трасты

В декларации указываются сведения о трастах и других подобных правовых образованиях, конечным бенефициарным владельцем (контролером) которых является субъект декларирования или члены его семьи (п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона).

Траст — это правовые отношения, созданные учредителем в соответствии с законодательством страны создания при жизни или на случай смерти, при которых активы переходят под контроль доверительного собственника в интересах выгодоприобретателя (выгодополучателя) или для определенной цели и характеризуются следующими признаками:

активы составляют отдельный фонд и не являются частью собственного имущества доверительного собственника;

права на активы траста оформлены на имя доверительного собственника либо на имя другого лица, действующего от имени доверительного собственника;

доверительный собственник имеет полномочия и обязанности, в рамках которых он несет ответственность и может управлять, использовать или распоряжаться активами в соответствии с условиями доверительного договора и специальными обязанностями, возложенными на него законодательством соответствующего государства

(п. 60 ч. 1 ст. 1 Закона Украины от 06.12.2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»).

