Верховний суд Китаю підтвердив: водій несе відповідальність за використання автопілота

Навіть із системами допоміжного керування відповідальність за безпеку руху залишається за людиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний народний суд Китаю офіційно підтвердив: водії автомобілів із функціями допоміжного керування залишаються відповідальними за безпеку руху. Про це повідомляє Barrons.

Рішення стало загальнонаціональним орієнтиром для судів і встановлює чіткий стандарт на тлі активного розвитку автономних технологій у країні.

Постанова базується на конкретній справі, в якій чоловік поклався на систему допоміжного водіння, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та фактично не керуючи автомобілем.

У «керівному рішенні» Верховний народний суд КНР послався на вердикт суду провінції Чжецзян від вересня минулого року.

У справі йшлося про водія на прізвище Ван, який:

встановив пристрій, що імітував тримання керма руками;

активував систему допоміжного керування;

пересів на пасажирське сидіння та заснув;

перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Автомобіль зупинився посеред дороги, після чого водія виявили правоохоронці. Суд визнав його винним: Вана засудили до позбавлення волі та оштрафували.

Верховний суд підкреслив: бортова система допоміжного водіння не замінює людину як основного суб’єкта керування.

«Водій залишається тим, хто фактично виконує функції керування транспортним засобом і несе відповідальність за безпеку руху», — йдеться в рішенні.

Більшість сучасних систем допоміжного керування передбачають, що остаточний контроль над автомобілем має залишатися за людиною. Однак нове рішення Верховного суду фактично закріплює це як правовий стандарт для всієї країни.

Тепер суди нижчих інстанцій мають враховувати цей підхід під час розгляду аналогічних справ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.