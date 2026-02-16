Верховный суд Китая подтвердил: водитель несет ответственность за использование автопилота

Даже при использовании систем вспомогательного управления ответственность за безопасность движения остается за человеком.

Верховный народный суд Китая официально подтвердил: водители автомобилей с функциями вспомогательного управления остаются ответственными за безопасность движения. Об этом сообщает Barrons.

Решение стало общенациональным ориентиром для судов и устанавливает четкий стандарт на фоне активного развития автономных технологий в стране.

Постановление основано на конкретном деле, в котором мужчина полагался на систему вспомогательного вождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения и фактически не управляя автомобилем.

В «руководящем решении» Верховный народный суд КНР сослался на вердикт суда провинции Чжэцзян от сентября прошлого года.

В деле шла речь о водителе по фамилии Ван, который:

установил устройство, имитировавшее удержание рулевого колеса руками;

активировал систему вспомогательного управления;

пересел на пассажирское сиденье и заснул;

находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль остановился посреди дороги, после чего водителя обнаружили правоохранительные органы. Суд признал его виновным: Вана приговорили к лишению свободы и оштрафовали.

Верховный суд подчеркнул: бортовая система вспомогательного вождения не заменяет человека как основного субъекта управления.

«Водитель остается тем, кто фактически выполняет функции управления транспортным средством и несет ответственность за безопасность движения», — говорится в решении.

Большинство современных систем вспомогательного управления предусматривают, что окончательный контроль над автомобилем должен оставаться за человеком. Однако новое решение Верховного суда фактически закрепляет это как правовой стандарт для всей страны.

Теперь суды нижестоящих инстанций должны учитывать данный подход при рассмотрении аналогичных дел.

