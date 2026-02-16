Рідкісний парад планет наприкінці лютого: у NASA назвали найкращий час для спостереження

У лютому на небі відбудеться рідкісний «парад планет»: шість планет вишикуються в один ряд.

Планетарне вирівнювання в січні 2025 року, фото: Rob Abbott

Наприкінці лютого астрономи та любителі зоряного неба зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — так званий парад планет. 28 лютого Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з’являться близько один до одного на вечірньому небі. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані NASA.

Йдеться про явище, відоме як планетарне вирівнювання. Воно відбувається тоді, коли щонайменше чотири або п’ять планет можна одночасно побачити на небі. Цьогорічне вирівнювання охоплює одразу шість планет, що робить його особливо помітним.

Планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця приблизно в одній площині — так званій екліптиці. Хоча кожна з них рухається з різною швидкістю та на різній відстані, інколи з точки зору Землі вони здаються вирівняними в один ряд.

Астрономи наголошують: це лише візуальний ефект. Насправді планети залишаються розділеними відстанями у мільйони й мільярди кілометрів.

27 лютого 2025 року відбулося ще масштабніше вирівнювання — тоді на небі одночасно можна було побачити аж сім планет: Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Подібне явище не повториться до 2040 року.

Астроном Королівської обсерваторії Грінвіча Грег Браун тоді пояснив, що вирівнювання трьох–п’яти планет не є рідкістю і трапляється щороку. Однак чим більше планет залучено, тим рідкіснішим стає явище, адже для цього має співпасти більше астрономічних факторів.

За інформацією NASA, чотири планети — Меркурій, Венера, Марс і Юпітер — можна буде побачити неозброєним оком. Уран і Нептун потребуватимуть бінокля або телескопа, оскільки вони розташовані значно далі й виглядають тьмянішими.

Меркурій може бути складно помітити через його низьке положення над горизонтом.

Найкращий час для спостереження — приблизно через 30 хвилин після заходу Сонця. Фахівці радять обирати місця з відкритим горизонтом і мінімальним світловим забрудненням.

NASA пояснює, що для спостереження без оптичних приладів планета має перебувати щонайменше на кілька градусів над горизонтом, а найкраще — на висоті понад 10 градусів. Поблизу горизонту світло небесних тіл частково розсіюється та поглинається атмосферою Землі, що ускладнює спостереження.

Явище можна буде побачити в усьому світі, однак дата найкращого огляду дещо відрізнятиметься залежно від регіону.

Фахівці зазначають, що можливість спостерігати одразу кілька планет може зберігатися від кількох тижнів до понад місяця, адже їхній рух небом є поступовим. Однак саме 28 лютого планети будуть розташовані найближче одна до одної, що зробить явище особливо видовищним.

