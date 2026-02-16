  1. У світі

Рідкісний парад планет наприкінці лютого: у NASA назвали найкращий час для спостереження

22:00, 16 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У лютому на небі відбудеться рідкісний «парад планет»: шість планет вишикуються в один ряд.
Рідкісний парад планет наприкінці лютого: у NASA назвали найкращий час для спостереження
Планетарне вирівнювання в січні 2025 року, фото: Rob Abbott
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наприкінці лютого астрономи та любителі зоряного неба зможуть спостерігати рідкісне небесне явище — так званий парад планет. 28 лютого Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з’являться близько один до одного на вечірньому небі. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані NASA.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про явище, відоме як планетарне вирівнювання. Воно відбувається тоді, коли щонайменше чотири або п’ять планет можна одночасно побачити на небі. Цьогорічне вирівнювання охоплює одразу шість планет, що робить його особливо помітним.

Планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця приблизно в одній площині — так званій екліптиці. Хоча кожна з них рухається з різною швидкістю та на різній відстані, інколи з точки зору Землі вони здаються вирівняними в один ряд.

Астрономи наголошують: це лише візуальний ефект. Насправді планети залишаються розділеними відстанями у мільйони й мільярди кілометрів.

27 лютого 2025 року відбулося ще масштабніше вирівнювання — тоді на небі одночасно можна було побачити аж сім планет: Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Подібне явище не повториться до 2040 року.

Астроном Королівської обсерваторії Грінвіча Грег Браун тоді пояснив, що вирівнювання трьох–п’яти планет не є рідкістю і трапляється щороку. Однак чим більше планет залучено, тим рідкіснішим стає явище, адже для цього має співпасти більше астрономічних факторів.

За інформацією NASA, чотири планети — Меркурій, Венера, Марс і Юпітер — можна буде побачити неозброєним оком. Уран і Нептун потребуватимуть бінокля або телескопа, оскільки вони розташовані значно далі й виглядають тьмянішими.

Меркурій може бути складно помітити через його низьке положення над горизонтом.

Найкращий час для спостереження — приблизно через 30 хвилин після заходу Сонця. Фахівці радять обирати місця з відкритим горизонтом і мінімальним світловим забрудненням.

NASA пояснює, що для спостереження без оптичних приладів планета має перебувати щонайменше на кілька градусів над горизонтом, а найкраще — на висоті понад 10 градусів. Поблизу горизонту світло небесних тіл частково розсіюється та поглинається атмосферою Землі, що ускладнює спостереження.

Явище можна буде побачити в усьому світі, однак дата найкращого огляду дещо відрізнятиметься залежно від регіону.

Фахівці зазначають, що можливість спостерігати одразу кілька планет може зберігатися від кількох тижнів до понад місяця, адже їхній рух небом є поступовим. Однак саме 28 лютого планети будуть розташовані найближче одна до одної, що зробить явище особливо видовищним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]