  1. В мире

Редкий парад планет в конце февраля: в NASA назвали лучшее время для наблюдения

22:00, 16 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В феврале на небе состоится редкий «парад планет»: шесть планет выстроятся в один ряд.
Редкий парад планет в конце февраля: в NASA назвали лучшее время для наблюдения
Планетарное выравнивание в январе 2025 года, фото: Rob Abbott
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В конце февраля астрономы и любители звездного неба смогут наблюдать редкое небесное явление — так называемый парад планет. 28 февраля Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся близко друг к другу на вечернем небе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные NASA.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о явлении, известном как планетарное выравнивание. Оно происходит тогда, когда как минимум четыре или пять планет можно одновременно увидеть на небе. В этом году выравнивание охватывает сразу шесть планет, что делает его особенно заметным.

Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости — так называемой эклиптике. Хотя каждая из них движется с разной скоростью и на разном расстоянии, иногда с точки зрения Земли они кажутся выстроенными в один ряд.

Астрономы подчеркивают: это лишь визуальный эффект. На самом деле планеты остаются разделенными расстояниями в миллионы и миллиарды километров.

27 февраля 2025 года произошло еще более масштабное выравнивание — тогда на небе одновременно можно было увидеть целых семь планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Подобное явление не повторится до 2040 года.

Астроном Королевской обсерватории Гринвича Грег Браун тогда пояснил, что выравнивание трех–пяти планет не является редкостью и происходит ежегодно. Однако чем больше планет задействовано, тем более редким становится явление, поскольку для этого должно совпасть больше астрономических факторов.

По информации NASA, четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — можно будет увидеть невооруженным глазом. Уран и Нептун потребуют бинокля или телескопа, поскольку они расположены значительно дальше и выглядят более тусклыми.

Меркурий может быть трудно заметить из-за его низкого положения над горизонтом.

Лучшее время для наблюдения — примерно через 30 минут после захода Солнца. Специалисты советуют выбирать места с открытым горизонтом и минимальным световым загрязнением.

NASA объясняет, что для наблюдения без оптических приборов планета должна находиться как минимум на несколько градусов над горизонтом, а лучше — на высоте более 10 градусов. Вблизи горизонта свет небесных тел частично рассеивается и поглощается атмосферой Земли, что затрудняет наблюдение.

Явление можно будет увидеть во всем мире, однако дата наилучшего обзора будет немного отличаться в зависимости от региона.

Специалисты отмечают, что возможность наблюдать сразу несколько планет может сохраняться от нескольких недель до более месяца, поскольку их движение по небу является постепенным. Однако именно 28 февраля планеты будут расположены ближе всего друг к другу, что сделает явление особенно зрелищным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

В Украине меняют подход к отсрочке от мобилизации для еще одной категории военнослужащих до 25 лет

Новым законопроектом предлагается предоставить право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев для добровольцев в возрасте до 25 лет.

Оборванная жизнь: суд в Одессе вынес приговор по делу о наезде на беременную женщину

Суд не лишил водительских прав, назначив три года лишения свободы с испытательным сроком.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Презумпция владения в новом ГК: владельцы смогут судиться с собственниками за имущество

В ГК вводится понятие владения и любое лицо, фактически контролирующее вещь, считается владельцем и может защищать свое владение даже от собственника.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]