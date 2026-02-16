Редкий парад планет в конце февраля: в NASA назвали лучшее время для наблюдения

В феврале на небе состоится редкий «парад планет»: шесть планет выстроятся в один ряд.

Планетарное выравнивание в январе 2025 года, фото: Rob Abbott

В конце февраля астрономы и любители звездного неба смогут наблюдать редкое небесное явление — так называемый парад планет. 28 февраля Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся близко друг к другу на вечернем небе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные NASA.

Речь идет о явлении, известном как планетарное выравнивание. Оно происходит тогда, когда как минимум четыре или пять планет можно одновременно увидеть на небе. В этом году выравнивание охватывает сразу шесть планет, что делает его особенно заметным.

Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости — так называемой эклиптике. Хотя каждая из них движется с разной скоростью и на разном расстоянии, иногда с точки зрения Земли они кажутся выстроенными в один ряд.

Астрономы подчеркивают: это лишь визуальный эффект. На самом деле планеты остаются разделенными расстояниями в миллионы и миллиарды километров.

27 февраля 2025 года произошло еще более масштабное выравнивание — тогда на небе одновременно можно было увидеть целых семь планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Подобное явление не повторится до 2040 года.

Астроном Королевской обсерватории Гринвича Грег Браун тогда пояснил, что выравнивание трех–пяти планет не является редкостью и происходит ежегодно. Однако чем больше планет задействовано, тем более редким становится явление, поскольку для этого должно совпасть больше астрономических факторов.

По информации NASA, четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — можно будет увидеть невооруженным глазом. Уран и Нептун потребуют бинокля или телескопа, поскольку они расположены значительно дальше и выглядят более тусклыми.

Меркурий может быть трудно заметить из-за его низкого положения над горизонтом.

Лучшее время для наблюдения — примерно через 30 минут после захода Солнца. Специалисты советуют выбирать места с открытым горизонтом и минимальным световым загрязнением.

NASA объясняет, что для наблюдения без оптических приборов планета должна находиться как минимум на несколько градусов над горизонтом, а лучше — на высоте более 10 градусов. Вблизи горизонта свет небесных тел частично рассеивается и поглощается атмосферой Земли, что затрудняет наблюдение.

Явление можно будет увидеть во всем мире, однако дата наилучшего обзора будет немного отличаться в зависимости от региона.

Специалисты отмечают, что возможность наблюдать сразу несколько планет может сохраняться от нескольких недель до более месяца, поскольку их движение по небу является постепенным. Однако именно 28 февраля планеты будут расположены ближе всего друг к другу, что сделает явление особенно зрелищным.

