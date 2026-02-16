До 15 або 16 років без Instagram і TikTok: у ЄС дискутують про вікові обмеження для соцмереж

Єврокомісія запускає дискусію про єдині правила на фоні вікового цензу від країни ЄС.

У країнах Європейського Союзу посилюється дискусія щодо обмеження доступу неповнолітніх до соціальних мереж. Причиною стали зростаючі побоювання щодо онлайн-безпеки дітей і підлітків та невдоволення повільним виконанням чинних норм ЄС. Про це повідомляє Euractiv.

Минулого тижня Чехія оголосила, що розглядає можливість запровадження вікових обмежень для користування соцмережами. Таким чином Прага приєдналася до низки столиць ЄС, які ініціюють національні кроки у цій сфері.

Водночас Європейська комісія обережно ставиться до таких ініціатив, адже питання регулювання онлайн-платформ уже врегульовані на рівні права ЄС. Президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила про намір розпочати влітку обговорення можливого загальноєвропейського вікового обмеження для соціальних мереж.

Водночас головна представниця ЄС з питань технологій Генна Вірккунен наголосила: мова йде про створення безпечного онлайн-простору, а не про повну заборону соцмереж для дітей.

Найрадикальніші кроки наразі демонструє Франція, яка законодавчо оформлює заборону соціальних мереж для осіб молодше 15 років. Президент Емманюель Макрон розраховує, що норма запрацює вже з початком нового навчального року у вересні.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес також виступає за заборону доступу до соцмереж для осіб до 16 років, однак для цього необхідно ухвалити зміни через парламент.

Австрія, Італія, Греція, Бельгія, Данія, Ірландія та Португалія розглядають менш радикальні варіанти — запровадження вікових обмежень, посилення відповідальності платформ і навіть можливість притягнення керівників компаній до відповідальності за порушення.

Експерти зазначають, що мета таких обмежень може полягати не в самій забороні, а в досягненні загальноєвропейського рішення, де відповідальність лежить на технологічних компаніях.

Виконавча директорка Фонду 5Rights Ліанда Баррінгтон-Ліч наголошує, що проблема полягає не у відсутності правових інструментів, а у недостатньому їх застосуванні. За її словами, закон ЄС про цифрові послуги (DSA) уже передбачає можливість впровадження дизайну, адаптованого до віку, обмеження персоналізації контенту та посилення контролю за рекомендаційними алгоритмами.

У липні 2025 року Єврокомісія видала рекомендації щодо захисту неповнолітніх у межах DSA, які передбачають перевірку віку користувачів, обмеження профілювання та зміну принципів роботи алгоритмів.

«Проблема не в браку інструментів, — сказала вона, — а в браку видимого їх використання».

Незалежні дослідження свідчать, що зміни в дизайні платформ є ефективнішими, ніж повні заборони, які часто призводять до створення підлітками фейкових або «дорослих» акаунтів.

Водночас публікації у сфері громадського здоров’я вказують на зв’язок між використанням соцмереж і ризиками для психічного здоров’я підлітків. Однак експерти підкреслюють, що причинно-наслідкові зв’язки є складними і залежать не лише від часу, проведеного онлайн.

Додаткові суперечки викликав звіт, опублікований у журналі Science, згідно з яким майже третина досліджень впливу соціальних мереж мала незадекларовані зв’язки з технологічними компаніями.

За словами президентки Комісії фон дер Ляєн обговорення питання загальноєвропейського вікового обмеження для соціальних мереж очікується уже цього літа.

