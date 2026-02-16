До 15 или 16 лет без Instagram и TikTok: в ЕС обсуждают возрастные ограничения для соцсетей

Еврокомиссия запускает дискуссию о единых правилах на фоне возрастного ценза в странах ЕС.

В странах Европейского Союза усиливается дискуссия об ограничении доступа несовершеннолетних к социальным сетям. Причиной стали растущие опасения по поводу онлайн-безопасности детей и подростков и недовольство медленным исполнением действующих норм ЕС. Об этом сообщает Euractiv.

На прошлой неделе Чехия объявила, что рассматривает возможность введения возрастных ограничений для пользования соцсетями. Таким образом Прага присоединилась к ряду столиц ЕС, которые инициируют национальные шаги в этой сфере.

В то же время Европейская комиссия осторожно относится к таким инициативам, поскольку вопросы регулирования онлайн-платформ уже урегулированы на уровне права ЕС. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила о намерении начать летом обсуждение возможного общеевропейского возрастного ограничения для социальных сетей.

В то же время главный представитель ЕС по вопросам технологий Генна Вирккунен подчеркнула: речь идет о создании безопасного онлайн-пространства, а не о полной запрете соцсетей для детей.

Наиболее радикальные шаги сейчас демонстрирует Франция, которая законодательно оформляет запрет социальных сетей для лиц младше 15 лет. Президент Эмманюэль Макрон рассчитывает, что норма начнет действовать уже с началом нового учебного года в сентябре.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также выступает за запрет доступа к соцсетям для лиц до 16 лет, однако для этого необходимо принять изменения через парламент.

Австрия, Италия, Греция, Бельгия, Дания, Ирландия и Португалия рассматривают менее радикальные варианты — введение возрастных ограничений, усиление ответственности платформ и даже возможность привлечения руководителей компаний к ответственности за нарушения.

Эксперты отмечают, что цель таких ограничений может заключаться не в самой запрете, а в достижении общеевропейского решения, при котором ответственность лежит на технологических компаниях.

Исполнительный директор Фонда 5Rights Лианда Баррингтон-Лич подчеркивает, что проблема заключается не в отсутствии правовых инструментов, а в недостаточном их применении. По ее словам, закон ЕС о цифровых услугах (DSA) уже предусматривает возможность внедрения дизайна, адаптированного к возрасту, ограничения персонализации контента и усиления контроля за рекомендательными алгоритмами.

В июле 2025 года Еврокомиссия выпустила рекомендации по защите несовершеннолетних в рамках DSA, которые предусматривают проверку возраста пользователей, ограничение профилирования и изменение принципов работы алгоритмов.

«Проблема не в нехватке инструментов, — сказала она, — а в нехватке видимого их использования».

Независимые исследования свидетельствуют, что изменения в дизайне платформ являются более эффективными, чем полные запреты, которые часто приводят к созданию подростками фейковых или «взрослых» аккаунтов.

В то же время публикации в сфере общественного здравоохранения указывают на связь между использованием соцсетей и рисками для психического здоровья подростков. Однако эксперты подчеркивают, что причинно-следственные связи являются сложными и зависят не только от времени, проведенного онлайн.

Дополнительные споры вызвал отчет, опубликованный в журнале Science, согласно которому почти треть исследований влияния социальных сетей имела незадекларированные связи с технологическими компаниями.

По словам президента Комиссии фон дер Ляйен, обсуждение вопроса общеевропейского возрастного ограничения для социальных сетей ожидается уже этим летом.

