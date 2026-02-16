  1. У світі

YouTube запровадив обмеження для користувачів із блокувальниками реклами

18:54, 16 лютого 2026
Коментарі та описи відео недоступні для тих, хто пропускає рекламу, – користувачі скаржаться на проблеми.
YouTube запровадив обмеження для користувачів із блокувальниками реклами
Користувачі YouTube повідомляють про нові проблеми на платформі: коментарі та описи відео стають недоступними для тих, хто використовує блокувальники реклами, передає PiunikaWeb.

Протягом останніх днів десятки користувачів стикаються з повідомленням «Коментарі вимкнено» на багатьох відео. Деякі також зазначають, що описи відео стають недоступними. Проблеми спостерігаються як у користувачів без YouTube Premium, так і серед передплатників, які застосовують блокувальники реклами, зокрема в браузерах з вбудованими блокувальниками на кшталт Brave.

За повідомленнями користувачів, коментарі та описи відновлюються після вимкнення блокувальника реклами, що свідчить про цілеспрямовану політику YouTube проти обходу реклами.

Це не перший випадок обмежень для користувачів, які уникають перегляду реклами. Раніше YouTube вже запроваджував попередження про необхідність вимкнення блокувальників реклами, обмежував доступ у певних браузерах та забороняв фонове відтворення для користувачів Android, які застосовували подібні інструменти.

За оцінками експертів, такі дії YouTube мають на меті стимулювати підписку на YouTube Premium та збільшити доходи від реклами, але водночас викликають невдоволення серед частини аудиторії платформи.

