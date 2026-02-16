YouTube ввел ограничения для пользователей с блокировщиками рекламы

Комментарии и описания видео недоступны для тех, кто пропускает рекламу, – пользователи жалуются на проблемы.

Пользователи YouTube сообщают о новых проблемах на платформе: комментарии и описания видео становятся недоступными для тех, кто использует блокировщики рекламы, передает PiunikaWeb.

В течение последних дней десятки пользователей сталкиваются с сообщением «Комментарии отключены» на многих видео. Некоторые также отмечают, что описания видео становятся недоступными. Проблемы наблюдаются как у пользователей без YouTube Premium, так и среди подписчиков, которые применяют блокировщики рекламы, в частности в браузерах со встроенными блокировщиками типа Brave.

По сообщениям пользователей, комментарии и описания восстанавливаются после отключения блокировщика рекламы, что свидетельствует о целенаправленной политике YouTube против обхода рекламы.

Это не первый случай ограничений для пользователей, которые избегают просмотра рекламы. Ранее YouTube уже вводил предупреждения о необходимости отключения блокировщиков рекламы, ограничивал доступ в определенных браузерах и запрещал фоновое воспроизведение для пользователей Android, которые применяли подобные инструменты.

По оценкам экспертов, такие действия YouTube имеют целью стимулировать подписку на YouTube Premium и увеличить доходы от рекламы, но в то же время вызывают недовольство среди части аудитории платформы.

