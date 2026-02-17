Бундесвер планує залучити українських інструкторів до підготовки своїх військових

У Міноборони Німеччини хочуть використати бойовий досвід ЗСУ для підвищення готовності власної армії.

Фото: Spiegel

Міністерство оборони Німеччини має намір якнайшвидше залучити українських інструкторів до підготовки німецьких збройних сил, щоб посилити бойову готовність власної армії. Міністр оборони Борис Пісторіус підписав відповідну угоду під час зустрічі з Президентом України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Spiegel.

За словами речника армії, йдеться про намір інтегрувати досвід українських військових у підготовку в навчальних закладах Бундесверу. Деталі ініціативи не розголошуються з міркувань безпеки.

Джерела в армії зазначають виданню, що переговори з Україною щодо використання бойового досвіду її військових тривають із 2025 року. Планується, що українські солдати ділитимуться практичними знаннями, отриманими під час бойових дій проти російської армії, зокрема щодо застосування бойових безпілотників і протидії атакам.

За словами офіцерів, нині жодна країна НАТО не має більшого бойового досвіду, ніж Україна, і цей досвід слід використати.

Очікується, що у разі реалізації домовленостей досвідчені українські військові прибудуть до Німеччини найближчим часом і працюватимуть насамперед із підрозділами піхоти. Водночас через складну ситуацію з набором особового складу в Україні інструктори, ймовірно, перебуватимуть у Німеччині лише кілька тижнів.

