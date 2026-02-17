Бундесвер планирует привлечь украинских инструкторов к подготовке своих военных

В Минобороны Германии хотят использовать боевой опыт ВСУ для повышения готовности собственной армии.

Фото: Spiegel

Министерство обороны Германии намерено как можно скорее привлечь украинских инструкторов к подготовке немецких вооруженных сил, чтобы усилить боевую готовность собственной армии. Министр обороны Борис Писториус подписал соответствующее соглашение во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Spiegel.

По словам представителя армии, речь идет о намерении интегрировать опыт украинских военных в подготовку в учебных заведениях Бундесвера. Детали инициативы не разглашаются из соображений безопасности.

Источники в армии отмечают изданию, что переговоры с Украиной об использовании боевого опыта ее военных продолжаются с 2025 года. Планируется, что украинские солдаты будут делиться практическими знаниями, полученными во время боевых действий против российской армии, в частности по применению боевых беспилотников и противодействию атакам.

По словам офицеров, в настоящее время ни одна страна НАТО не имеет большего боевого опыта, чем Украина, и этот опыт следует использовать.

Ожидается, что в случае реализации договоренностей опытные украинские военные прибудут в Германию в ближайшее время и будут работать в первую очередь с подразделениями пехоты. В то же время из-за сложной ситуации с набором личного состава в Украине инструкторы, вероятно, будут находиться в Германии только несколько недель.

