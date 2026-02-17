Ірландський регулятор розпочав розслідування щодо чат-бота Grok платформи X

Перевірка стосується можливого створення сексуалізованих зображень за допомогою ШІ.

Фото: BBC

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комісія з захисту даних Ірландії (DPC) анонсувала початок офіційного розслідування щодо чат-бота Grok соціальної мережі X через потенційну здатність генерувати шкідливі сексуалізовані зображення та відео.

Як зазначається в заяві, рішення про початок перевірки було доведене до відома X у понеділок. Мета розслідування — встановити, чи виконала компанія свої зобов’язання за GDPR у частині обробки персональних даних.

Йдеться про можливе створення та публікацію на платформі потенційно шкідливих, несанкціонованих інтимних або сексуалізованих зображень, які містять чи пов’язані з обробкою персональних даних користувачів з ЄС/ЄЕЗ, зокрема дітей, із застосуванням генеративного штучного інтелекту на базі великої мовної моделі Grok.

«Комітет з нагляду за діяльністю людей (DPC) взаємодіє з XIUC з моменту появи перших повідомлень у ЗМІ кілька тижнів тому щодо ймовірної здатності користувачів X спонукати обліковий запис Grok на X створювати сексуалізовані зображення реальних людей, включаючи дітей. Як головний наглядовий орган XIUC в ЄС/ЄЕЗ, DPC розпочав масштабне розслідування, яке перевірить дотримання XIUC деяких своїх фундаментальних зобов’язань згідно з GDPR стосовно цих питань», – повідомив заступник комісара Грем Дойл.

Довідково: DPC є провідним регулятором Європейського Союзу для X, оскільки діяльність американської компанії в ЄС базується в Ірландії. Відповідно до Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR), комісія має право накладати штрафи до 4% глобального річного доходу компанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.