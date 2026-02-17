  1. В мире

Ирландский регулятор начал расследование в отношении чат-бота Grok платформы X

13:24, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проверка касается возможного создания сексуализированных изображений с помощью ИИ.
Ирландский регулятор начал расследование в отношении чат-бота Grok платформы X
Фото: BBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) анонсировала начало официального расследования в отношении чат-бота Grok социальной сети X из-за потенциальной способности генерировать вредоносные сексуализированные изображения и видео.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается в заявлении, решение о начале проверки было доведено до сведения X в понедельник. Цель расследования — установить, выполнила ли компания свои обязательства по GDPR в части обработки персональных данных.

Речь идет о возможном создании и публикации на платформе потенциально вредоносных, несанкционированных интимных или сексуализированных изображений, которые содержат или связаны с обработкой персональных данных пользователей из ЕС/ЕЭЗ, в частности детей, с применением генеративного искусственного интеллекта на базе большой языковой модели Grok.

«Комитет по надзору за деятельностью людей (DPC) взаимодействует с XIUC с момента появления первых сообщений в СМИ несколько недель назад о вероятной способности пользователей X побуждать учетную запись Grok на X создавать сексуализированные изображения реальных людей, включая детей. Как главный надзорный орган XIUC в ЕС/ЕЭЗ, DPC начал масштабное расследование, которое проверит соблюдение XIUC некоторых своих фундаментальных обязательств в соответствии с GDPR в отношении этих вопросов», — сообщил заместитель комиссара Грэм Дойл.

Справочно: DPC является ведущим регулятором Европейского Союза для X, поскольку деятельность американской компании в ЕС базируется в Ирландии. В соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR), комиссия имеет право налагать штрафы до 4% от глобального годового дохода компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Ирландия ИИ соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Кабинет Министров меняет правила закупок подержанных авто для ВСУ

Правительство легализовало упрощение прямых закупок подержанных транспортных средств непосредственно воинскими частями.

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Повестка – не для иска: суд в Киеве закрыл производство по оспариванию действий ТЦК

Суд установил, что вызов военнообязанного – инструмент уведомления, а не акт для отмены.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]