Ирландский регулятор начал расследование в отношении чат-бота Grok платформы X

Проверка касается возможного создания сексуализированных изображений с помощью ИИ.

Фото: BBC

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) анонсировала начало официального расследования в отношении чат-бота Grok социальной сети X из-за потенциальной способности генерировать вредоносные сексуализированные изображения и видео.

Как отмечается в заявлении, решение о начале проверки было доведено до сведения X в понедельник. Цель расследования — установить, выполнила ли компания свои обязательства по GDPR в части обработки персональных данных.

Речь идет о возможном создании и публикации на платформе потенциально вредоносных, несанкционированных интимных или сексуализированных изображений, которые содержат или связаны с обработкой персональных данных пользователей из ЕС/ЕЭЗ, в частности детей, с применением генеративного искусственного интеллекта на базе большой языковой модели Grok.

«Комитет по надзору за деятельностью людей (DPC) взаимодействует с XIUC с момента появления первых сообщений в СМИ несколько недель назад о вероятной способности пользователей X побуждать учетную запись Grok на X создавать сексуализированные изображения реальных людей, включая детей. Как главный надзорный орган XIUC в ЕС/ЕЭЗ, DPC начал масштабное расследование, которое проверит соблюдение XIUC некоторых своих фундаментальных обязательств в соответствии с GDPR в отношении этих вопросов», — сообщил заместитель комиссара Грэм Дойл.

Справочно: DPC является ведущим регулятором Европейского Союза для X, поскольку деятельность американской компании в ЕС базируется в Ирландии. В соответствии с Общим регламентом ЕС о защите данных (GDPR), комиссия имеет право налагать штрафы до 4% от глобального годового дохода компании.

