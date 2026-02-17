  1. У світі

Глава МЗС Бельгії викликав посла США через звинувачення країни в антисемітизмі

11:30, 17 лютого 2026
Максим Прево назвав заяви американського дипломата хибними та неприйнятними.
Глава МЗС Бельгії викликав посла США через звинувачення країни в антисемітизмі
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викликав посла США в країні Білла Вайта після його заяв, у яких дипломат звинуватив Бельгію в антисемітизмі та різко розкритикував міністра охорони здоров’я. Про це Прево повідомив у соцмережі X.

«Будь-які припущення про те, що Бельгія є антисемітською країною, є неправдивими, образливими та неприйнятними. Бельгія рішуче засуджує антисемітизм. Боротьба з антисемітизмом та всіма формами ненависті й дискримінації є абсолютним пріоритетом для нашої країни», – заявив очільник бельгійського МЗС.

Раніше Білл Вайт публічно закликав припинити, за його словами, «переслідування» трьох єврейських релігійних діячів у Антверпені, які здійснюють ритуальне обрізання. Він також звернувся до міністра охорони здоров’я Франк Ванденбрук із вимогою ініціювати законодавчі зміни, які дозволили б єврейським релігійним діячам виконувати свої обов’язки в Бельгії.

США Бельгія

