Глава МИД Бельгии вызвал посла США из-за обвинений страны в антисемитизме

Максим Прево назвал заявления американского дипломата ложными и неприемлемыми.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла США в стране Билла Уайта после его заявлений, в которых дипломат обвинил Бельгию в антисемитизме и резко раскритиковал министра здравоохранения. Об этом Прево сообщил в соцсети X.

«Любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской страной, являются ложными, оскорбительными и неприемлемыми. Бельгия решительно осуждает антисемитизм. Борьба с антисемитизмом и всеми формами ненависти и дискриминации является абсолютным приоритетом для нашей страны», — заявил глава бельгийского МИД.

Ранее Билл Уайт публично призвал прекратить, по его словам, «преследование» трех еврейских религиозных деятелей в Антверпене, которые осуществляют ритуальное обрезание. Он также обратился к министру здравоохранения Франку Ванденбруку с требованием инициировать законодательные изменения, которые позволили бы еврейским религиозным деятелям выполнять свои обязанности в Бельгии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.