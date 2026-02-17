  1. В мире

Глава МИД Бельгии вызвал посла США из-за обвинений страны в антисемитизме

11:30, 17 февраля 2026
Максим Прево назвал заявления американского дипломата ложными и неприемлемыми.
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла США в стране Билла Уайта после его заявлений, в которых дипломат обвинил Бельгию в антисемитизме и резко раскритиковал министра здравоохранения. Об этом Прево сообщил в соцсети X.

«Любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской страной, являются ложными, оскорбительными и неприемлемыми. Бельгия решительно осуждает антисемитизм. Борьба с антисемитизмом и всеми формами ненависти и дискриминации является абсолютным приоритетом для нашей страны», — заявил глава бельгийского МИД.

Ранее Билл Уайт публично призвал прекратить, по его словам, «преследование» трех еврейских религиозных деятелей в Антверпене, которые осуществляют ритуальное обрезание. Он также обратился к министру здравоохранения Франку Ванденбруку с требованием инициировать законодательные изменения, которые позволили бы еврейским религиозным деятелям выполнять свои обязанности в Бельгии.

США Бельгия

