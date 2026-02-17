У Польщі евакуювали 19 осіб через гранату у мандрівника на кордоні з Україною

Інцидент стався на прикордонному переході в Долгобичові.

Фото: PAP

У Польщі 19 людей були евакуйовані з будівлі на прикордонному переході з Україною в Долгобичові після того, як у одного з мандрівників виявили гранату.

Про це повідомляє PAP із посиланням на чергового командування Воєводської пожежної служби в Любліні Лукаша Хомчинського.

За його даними, гранату знайшли співробітники Прикордонної служби під час контролю пасажирів. Загалом евакуйовано 19 осіб: 14 громадян, три працівники митної служби та два співробітники прикордонної служби.

Справою займається поліція.

