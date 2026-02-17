В Польше эвакуировали 19 человек из-за гранаты у путешественника на границе с Украиной

Инцидент произошел на пограничном переходе в Долгобичове.

Фото: PAP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Польше 19 человек были эвакуированы из здания на пограничном переходе с Украиной в Долгобичове после того, как у одного из путешественников обнаружили гранату.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на дежурного командования Воеводской пожарной службы в Люблине Лукаша Хомчинского.

По его данным, гранату нашли сотрудники Пограничной службы во время контроля пассажиров. Всего эвакуировано 19 человек: 14 граждан, три сотрудника таможенной службы и два сотрудника пограничной службы.

Делом занимается полиция.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.