Іспанія розпочала розслідування X, Meta і TikTok через ШІ-контент з насильством над дітьми

Уряд доручив прокуратурі перевірити поширення дитячої порнографії з використанням ШІ на великих онлайн-платформах.

Іспанський уряд ініціював розслідування щодо компаній X, Meta та TikTok за підозрою у поширенні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми, створених за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає Reuters.

За його словами, ці платформи підривають психічне здоров’я та права дітей, і держава не може допустити безкарності технологічних гігантів. Санчес зазначив, що уряд звернувся до прокурорів із проханням розслідувати можливі злочини компаній у сфері створення та поширення дитячої порнографії за допомогою ШІ.

За даними видання, це рішення стало частиною ширшої політики іспанського уряду щодо онлайн-безпеки дітей. Раніше Санчес анонсував низку заходів для боротьби з онлайн-зловживаннями, зокрема пропозицію обмежити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років. У листопаді парламент Іспанії також розпочав перевірку Meta щодо можливих порушень конфіденційності користувачів Facebook та Instagram.

