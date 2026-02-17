  1. В мире

Испания начала расследование X, Meta и TikTok из-за ИИ-контента с насилием над детьми

16:42, 17 февраля 2026
Правительство поручило прокуратуре проверить распространение детской порнографии с использованием ИИ на крупных онлайн-платформах.
Испанское правительство инициировало расследование в отношении компаний X, Meta и TikTok по подозрению в распространении материалов с сексуальным насилием над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает Reuters.

По его словам, эти платформы подрывают психическое здоровье и права детей, и государство не может допустить безнаказанности технологических гигантов. Санчес отметил, что правительство обратилось к прокурорам с просьбой расследовать возможные преступления компаний в сфере создания и распространения детской порнографии с помощью ИИ.

По данным издания, это решение стало частью более широкой политики испанского правительства в отношении онлайн-безопасности детей. Ранее Санчес анонсировал ряд мер для борьбы с онлайн-злоупотреблениями, в частности предложение ограничить доступ к социальным сетям лицам в возрасте до 16 лет. В ноябре парламент Испании также начал проверку Meta на предмет возможных нарушений конфиденциальности пользователей Facebook и Instagram.

