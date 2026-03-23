ЄС обмежує доступ Угорщини до конфіденційних матеріалів – Politico

За інформацією медіа, Європейський Союз обмежує доступ Угорщини до конфіденційної інформації та дедалі частіше проводить переговори у вузьких форматах через побоювання витоку даних до РФ.

Європейський Союз обмежує доступ Угорщини до конфіденційної інформації та дедалі частіше проводить переговори у вузьких форматах через побоювання витоку даних до Росії. Про це повідомляє POLITICO з посиланням на європейських дипломатів і посадовців.

Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не здивований.

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про кожну деталь засідань Європейської Ради, не повинна дивувати нікого», — написав у неділю на X прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який підтримує на виборах угорського опозиційного лідера Петера Мадяра. «Ми давно мали підозри щодо цього. Саме тому я виступаю лише тоді, коли це строго необхідно, і кажу рівно стільки, скільки необхідно».

У матеріалі The Washington Post повідомлялося, що уряд Віктора Орбана підтримує тісні контакти з Москвою, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито передає інформацію російському міністру Сергію Лаврову під час перерв у зустрічах із партнерами по ЄС.

У зв’язку з цим, розповів один із європейських урядовців, у ЄС дедалі частіше використовують альтернативні формати переговорів — без участі всіх 27 країн-членів. Йдеться, зокрема, про групи на кшталт E3, E4, Weimar, NB8 або JEF, які об’єднують окремі держави для обговорення чутливих питань.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що ще у 2024 році дипломатів попереджали про ризики витоку інформації з боку Угорщини. За його словами, під час окремих зустрічей обговорення навмисно обмежували або переносили у вузькі кола без участі угорської сторони.

«Ми говорили лише формально, а потім виходили окремо, щоб обговорити без Угорщини, чого реально можна досягти на саміті», — сказав він.

У Будапешті звинувачення відкидають. Міністр у справах Європи Угорщини Янош Бока назвав їх «фейковими новинами», а сам Сійярто відкинув зміст статті The Washington Post і звинуватив ЗМІ в просуванні «теорій змови, які більш абсурдні, ніж будь-що бачене раніше».

На тлі цих подій угорський прем’єр також опинився в центрі критики через блокування рішення про виділення €90 мільярдів кредитної допомоги Україні під час засідання Європейської Ради.

