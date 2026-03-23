ЕС ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальным материалам – Politico

09:01, 23 марта 2026
По информации медиа, Европейский Союз ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальной информации и все чаще проводит переговоры в узких форматах из-за опасений утечки данных в РФ.
ЕС ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальным материалам – Politico
Фото: Geert Vanden Wijngaert/OL / AFP via Getty Images
Европейский Союз ограничивает доступ Венгрии к конфиденциальной информации и всп чаще проводит переговоры в узких форматах из-за опасений утечки данных в Россию. Об этом сообщает POLITICO со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не удивлпн.

«Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о каждой детали заседаний Европейского совета, не должна удивлять никого», — написал в воскресенье в X премьер-министр Польши Дональд Туск, который поддерживает на выборах венгерского оппозиционного лидера Петера Мадяра. «Мы давно имели подозрения относительно этого. Именно поэтому я выступаю только тогда, когда это строго необходимо, и говорю ровно столько, сколько необходимо».

В материале The Washington Post сообщалось, что правительство Виктора Орбана поддерживает тесные контакты с Москвой, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы передапт информацию российскому министру Сергею Лаврову во время перерывов во встречах с партнпрами по ЕС.

В связи с этим, рассказал один из европейских правительственных чиновников, в ЕС всп чаще используют альтернативные форматы переговоров — без участия всех 27 стран-членов. Речь, в частности, идпт о группах вроде E3, E4, Weimar, NB8 или JEF, которые объединяют отдельные государства для обсуждения чувствительных вопросов.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что ещп в 2024 году дипломатов предупреждали о рисках утечки информации со стороны Венгрии. По его словам, во время отдельных встреч обсуждения намеренно ограничивали или переносили в узкие круги без участия венгерской стороны.

«Мы говорили только формально, а затем выходили отдельно, чтобы обсудить без Венгрии, чего реально можно достичь на саммите», — сказал он.

В Будапеште обвинения отвергают. Министр по делам Европы Венгрии Янош Бока назвал их «фейковыми новостями», а сам Сийярто отверг содержание статьи The Washington Post и обвинил СМИ в продвижении «теорий заговора, которые более абсурдны, чем что-либо увиденное ранее».

На фоне этих событий венгерский премьер также оказался в центре критики из-за блокирования решения о выделении €90 миллиардов кредитной помощи Украине во время заседания Европейского совета.

рф ЕС Совет Европы Венгрия

