Авіакомпанії в Європі почали підвищувати ціни на квитки через зростання вартості палива

Європейські авіакомпанії почали підвищувати ціни на квитки через різке подорожчання авіаційного керосину після війни в Ірані, пише Bild.

За словами глави Lufthansa Карстена Шпора, галузь не може компенсувати зростання витрат. Він заявив, що середній прибуток авіакомпанії становить близько 10 євро з пасажира, тому додаткові витрати доводиться перекладати на клієнтів.

Як повідомляють галузеві джерела, ціна керосину, що постачається до Європи, цього тижня наблизилася до 1700 доларів за тонну — це більш ніж удвічі вище довоєнного рівня. Зростання цін пов’язане з напруженою ситуацією на Близькому Сході та ризиками для постачання палива.

Також зазначається, що деякі перевізники вже скорочують рейси. Скандинавська авіакомпанія SAS оголосила про скасування близько тисячі перельотів, насамперед внутрішніх рейсів у Норвегії. У компанії заявили, що подорожчання палива стало серйозним ударом по всій авіаційній галузі.

