  1. У світі

Авіакомпанії в Європі почали підвищувати ціни на квитки через зростання вартості палива

13:33, 26 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ціна керосину, що постачається до Європи, цього тижня наблизилася до 1700 доларів за тонну — це більш ніж удвічі вище рівня, який був до початку воєнних дій в Ірані.
Авіакомпанії в Європі почали підвищувати ціни на квитки через зростання вартості палива
Фото: khou.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські авіакомпанії почали підвищувати ціни на квитки через різке подорожчання авіаційного керосину після війни в Ірані, пише Bild.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами глави Lufthansa Карстена Шпора, галузь не може компенсувати зростання витрат. Він заявив, що середній прибуток авіакомпанії становить близько 10 євро з пасажира, тому додаткові витрати доводиться перекладати на клієнтів.

Як повідомляють галузеві джерела, ціна керосину, що постачається до Європи, цього тижня наблизилася до 1700 доларів за тонну — це більш ніж удвічі вище довоєнного рівня. Зростання цін пов’язане з напруженою ситуацією на Близькому Сході та ризиками для постачання палива.

Також зазначається, що деякі перевізники вже скорочують рейси. Скандинавська авіакомпанія SAS оголосила про скасування близько тисячі перельотів, насамперед внутрішніх рейсів у Норвегії. У компанії заявили, що подорожчання палива стало серйозним ударом по всій авіаційній галузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС авіація

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]