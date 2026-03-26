Авиакомпании в Европе начали повышать цены на билеты из-за роста стоимости топлива
Европейские авиакомпании начали повышать цены на билеты из-за резкого подорожания авиационного керосина после войны в Иране, пишет Bild.
По словам главы Lufthansa Карстена Шпора, отрасль не может компенсировать рост расходов. Он заявил, что средняя прибыль авиакомпании составляет около 10 евро с пассажира, поэтому дополнительные затраты приходится перекладывать на клиентов.
Как сообщают отраслевые источники, цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше довоенного уровня. Рост цен связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для поставок топлива.
Также отмечается, что некоторые перевозчики уже сокращают рейсы. Скандинавская авиакомпания SAS объявила об отмене около тысячи перелетов, в первую очередь внутренних рейсов в Норвегии. В компании заявили, что подорожание топлива стало серьезным ударом по всей авиационной отрасли.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.