Авиакомпании в Европе начали повышать цены на билеты из-за роста стоимости топлива

Цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше уровня, который был до начала военных действий в Иране.

Европейские авиакомпании начали повышать цены на билеты из-за резкого подорожания авиационного керосина после войны в Иране, пишет Bild.

По словам главы Lufthansa Карстена Шпора, отрасль не может компенсировать рост расходов. Он заявил, что средняя прибыль авиакомпании составляет около 10 евро с пассажира, поэтому дополнительные затраты приходится перекладывать на клиентов.

Как сообщают отраслевые источники, цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше довоенного уровня. Рост цен связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для поставок топлива.

Также отмечается, что некоторые перевозчики уже сокращают рейсы. Скандинавская авиакомпания SAS объявила об отмене около тысячи перелетов, в первую очередь внутренних рейсов в Норвегии. В компании заявили, что подорожание топлива стало серьезным ударом по всей авиационной отрасли.

