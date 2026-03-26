  В мире

Авиакомпании в Европе начали повышать цены на билеты из-за роста стоимости топлива

13:33, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше уровня, который был до начала военных действий в Иране.
Фото: khou.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейские авиакомпании начали повышать цены на билеты из-за резкого подорожания авиационного керосина после войны в Иране, пишет Bild.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы Lufthansa Карстена Шпора, отрасль не может компенсировать рост расходов. Он заявил, что средняя прибыль авиакомпании составляет около 10 евро с пассажира, поэтому дополнительные затраты приходится перекладывать на клиентов.

Как сообщают отраслевые источники, цена керосина, поставляемого в Европу, на этой неделе приблизилась к 1700 долларов за тонну — это более чем вдвое выше довоенного уровня. Рост цен связан с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для поставок топлива.

Также отмечается, что некоторые перевозчики уже сокращают рейсы. Скандинавская авиакомпания SAS объявила об отмене около тысячи перелетов, в первую очередь внутренних рейсов в Норвегии. В компании заявили, что подорожание топлива стало серьезным ударом по всей авиационной отрасли.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС авиация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Судьи Александр Зинченко и Светлана Ткачева официально ушли в отставку: решение ВСП

Судья Светлана Ткачева и судья Александр Зинченко официально завершили карьеру: 26 марта ВСП единогласно поддержал их заявления об отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]