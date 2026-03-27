Марко Рубіо допустив, що США можуть перенаправити на Близький Схід зброю, призначену для України

Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо, сказав Держсекретар США Марко Рубіо.

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості, що у разі потреби Сполучені Штати можуть спрямувати озброєння, призначене для України, на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі жодних рішень про таке перенаправлення не ухвалювали і фактичних змін у постачанні не відбулося. Водночас він зазначив, що йдеться не про класичне «перенаправлення», оскільки це американське озброєння, яке постачається в межах контрактів і фінансується союзниками по НАТО.

Рубіо також підкреслив, що у випадку виникнення військової необхідності — зокрема для поповнення власних запасів або виконання завдань, які відповідають національним інтересам США, — пріоритет у використанні озброєння завжди залишатиметься за Сполученими Штатами.

"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо. Це не "перенаправлення" - це наша зброя. Це продажі, військові поставки для PURL, сплачені НАТО. І якщо у Сполучених Штатів виникне військова необхідність, чи то поповнення наших запасів чи виконання якоїсь місії в національних інтересах США, ми завжди будемо на першому місці, коли йдеться про нашу зброю", - сказав Рубіо.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування оборонних витрат уже за кілька місяців через затримки міжнародної допомоги та політичні суперечки серед союзників.

