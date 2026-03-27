Марко Рубіо допустив, що США можуть перенаправити на Близький Схід зброю, призначену для України

19:49, 27 березня 2026
Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо, сказав Держсекретар США Марко Рубіо.
Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості, що у разі потреби Сполучені Штати можуть спрямувати озброєння, призначене для України, на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. 

За його словами, наразі жодних рішень про таке перенаправлення не ухвалювали і фактичних змін у постачанні не відбулося. Водночас він зазначив, що йдеться не про класичне «перенаправлення», оскільки це американське озброєння, яке постачається в межах контрактів і фінансується союзниками по НАТО.

Рубіо також підкреслив, що у випадку виникнення військової необхідності — зокрема для поповнення власних запасів або виконання завдань, які відповідають національним інтересам США, — пріоритет у використанні озброєння завжди залишатиметься за Сполученими Штатами.

"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо. Це не "перенаправлення" - це наша зброя. Це продажі, військові поставки для PURL, сплачені НАТО. І якщо у Сполучених Штатів виникне військова необхідність, чи то поповнення наших запасів чи виконання якоїсь місії в національних інтересах США, ми завжди будемо на першому місці, коли йдеться про нашу зброю", - сказав Рубіо. 

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування оборонних витрат уже за кілька місяців через затримки міжнародної допомоги та політичні суперечки серед союзників. 

США Україна Рубіо

