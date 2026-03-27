Марко Рубио допустил, что США могут перенаправить на Ближний Восток оружие, предназначенное для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности, что в случае необходимости Соединенные Штаты могут направить вооружение, предназначенное для Украины, на Ближний Восток. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

По его словам, пока никаких решений о таком перенаправлении не принималось и фактических изменений в поставках не произошло. В то же время он отметил, что речь идет не о классическом «перенаправлении», поскольку это американское вооружение, поставляемое в рамках контрактов и финансируемое союзниками по НАТО.

Рубио также подчеркнул, что в случае возникновения военной необходимости, в частности для пополнения собственных запасов или выполнения задач, отвечающих национальным интересам США, приоритет в использовании вооружения будет всегда оставаться за Соединенными Штатами.

«Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно. Это не "перенаправление" - это наше оружие. Это продажи, военные поставки для PURL, оплаченные НАТО. И если у Соединенных Штатов возникнет военная необходимость, будь то пополнение наших запасов или выполнение какой-либо миссии в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, когда речь идет о нашем оружии», — сказал Рубио.

Напомним, по данным Bloomberg, Украина рискует остаться без достаточного финансирования оборонных расходов уже через несколько месяцев из-за задержек международной помощи и политических споров среди союзников.

