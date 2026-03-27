Украина может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже летом — Bloomberg

Украина рискует столкнуться с дефицитом средств на оборону уже летом из-за проблем с международной помощью.

Украина рискует остаться без достаточного финансирования оборонных расходов уже через несколько месяцев из-за задержек международной помощи и политических споров среди союзников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников.

В частности, по информации издания, ситуация осложняется сразу несколькими факторами. В частности, премьер-министр Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита ЕС объемом 90 млрд евро, связав это с вопросом транзита российской нефти. В то же время возникли вопросы с новыми программами Международного валютного фонда, а ситуация на Ближнем Востоке поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, отодвигая дипломатические усилия по достижению мирного соглашения в Украине.

Глава Национального банка ранее Андрей Пышный не исключил, что в случае отсутствия внешнего финансирования может понадобиться возвращение к прямому кредитованию правительства — эти средства пойдут на критические расходы, включая зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde отметил, что предоставление Украине кредита — это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года, а альтернатива этому шагу — это вопрос сегодня к Европейскому Союзу.

«Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована. Будет недофинансировано производство дронов — дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3», — заявил глава государства.

В то же время Владимир Зеленский считает, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос.

Несмотря на заверения главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении финансирования «так или иначе», на данный момент решение остается заблокированным.

В то же время Украина должна выполнить условия новой кредитной программы МВФ на 8,1 млрд долларов, в частности принять налоговые изменения, необходимые для получения следующих траншей.

По оценкам украинских финансовых органов, в 2026 году государству требуется около 52 млрд долларов внешней помощи.

