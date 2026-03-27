Украина может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже летом — Bloomberg

11:29, 27 марта 2026
Украина рискует столкнуться с дефицитом средств на оборону уже летом из-за проблем с международной помощью.
Фото: Henry Nicholls/AFP/Getty Images
Украина рискует остаться без достаточного финансирования оборонных расходов уже через несколько месяцев из-за задержек международной помощи и политических споров среди союзников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников.

В частности, по информации издания, ситуация осложняется сразу несколькими факторами. В частности, премьер-министр Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита ЕС объемом 90 млрд евро, связав это с вопросом транзита российской нефти. В то же время возникли вопросы с новыми программами Международного валютного фонда, а ситуация на Ближнем Востоке поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, отодвигая дипломатические усилия по достижению мирного соглашения в Украине.

Глава Национального банка ранее Андрей Пышный не исключил, что в случае отсутствия внешнего финансирования может понадобиться возвращение к прямому кредитованию правительства — эти средства пойдут на критические расходы, включая зарплаты.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde отметил, что предоставление Украине кредита — это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года, а альтернатива этому шагу — это вопрос сегодня к Европейскому Союзу.

«Мы будем благодарны, если они смогут разблокировать этот формат. Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована. Будет недофинансировано производство дронов — дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты РАС-3», — заявил глава государства.

В то же время Владимир Зеленский считает, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос.

Несмотря на заверения главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении финансирования «так или иначе», на данный момент решение остается заблокированным.

В то же время Украина должна выполнить условия новой кредитной программы МВФ на 8,1 млрд долларов, в частности принять налоговые изменения, необходимые для получения следующих траншей.

По оценкам украинских финансовых органов, в 2026 году государству требуется около 52 млрд долларов внешней помощи.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

В Раде появилась ещё одна инициатива относительно выплат военнослужащим во время лечения: что предлагают

В Раде параллельно рассматривают два подхода к выплатам военнослужащим во время лечения.

БП ВС: Государственная казначейская служба — не ответчик в спорах о возмещении вреда

ВП ВС подтвердила: неправильное определение ответчика — основание для отказа в иске, поскольку в спорах о возмещении вреда ответчиком является государство в лице органа-нарушителя, а не Государственная казначейская служба Украины.

Мобилизованных работников будут учитывать при расчете рабочих мест для лиц с инвалидностью

Работодателям предлагают изменить подход к расчету штата: в Верховной Раде инициируют учёт мобилизованных работников при определении количества рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

