  В Україні

Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів на оборону вже влітку — Bloomberg

11:29, 27 березня 2026
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів на оборону вже влітку через проблеми з міжнародною допомогою.
Фото: Henry Nicholls/AFP/Getty Images
Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування оборонних витрат уже за кілька місяців через затримки міжнародної допомоги та політичні суперечки серед союзників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на українських та іноземних посадовців.

Зокрема, за інформацією видання, ситуація ускладнюється одразу кількома факторами. Зокрема, прем’єр-міністр Віктор Орбан заблокував виділення Україні позики ЄС обсягом 90 млрд євро, пов’язавши це з питанням транзиту російської нафти. Водночас виникли питання з новими програмами Міжнародного валютного фонд, а ситуація на Близькому Сході поглинає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відсуваючи дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди в Україні.

Голова Національного банку раніше Андрій Пишний не виключив, що у разі відсутності зовнішнього фінансування може знадобитися повернення до прямого кредитування уряду — ці кошти підуть на критичні витрати, включно із зарплатами.

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Le Monde зазначив, що надання Україні позики – це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року, а альтернатива цьому кроку – це питання сьогодні до Європейського Союзу.

«Ми будемо вдячні, якщо вони зможуть розблокувати цей формат. Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована. Буде недофінансоване виробництво дронів – далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3», - заявив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання.

Попри запевнення глави Європейська комісія Урсули фон дер Ляєн про надання фінансування «так чи інакше», наразі рішення залишається заблокованим.

Водночас Україна має виконати умови нової кредитної програми МВФ на 8,1 млрд доларів, зокрема ухвалити податкові зміни, необхідні для отримання наступних траншів.

За оцінками українських фінансових органів, у 2026 році державі потрібно близько 52 млрд доларів зовнішньої допомоги.

США ЄС Україна МВФ грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

Від моніторингу до перевірки: як відбуватиметься контроль за використанням забороненого софту в держорганах

Використання російського софту на кшталт 1С чи Парус — це пряме порушення закону, що тягне за собою адміністративну відповідальність

