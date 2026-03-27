Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів на оборону вже влітку — Bloomberg

Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів на оборону вже влітку через проблеми з міжнародною допомогою.

Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування оборонних витрат уже за кілька місяців через затримки міжнародної допомоги та політичні суперечки серед союзників. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на українських та іноземних посадовців.

Зокрема, за інформацією видання, ситуація ускладнюється одразу кількома факторами. Зокрема, прем’єр-міністр Віктор Орбан заблокував виділення Україні позики ЄС обсягом 90 млрд євро, пов’язавши це з питанням транзиту російської нафти. Водночас виникли питання з новими програмами Міжнародного валютного фонд, а ситуація на Близькому Сході поглинає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відсуваючи дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди в Україні.

Голова Національного банку раніше Андрій Пишний не виключив, що у разі відсутності зовнішнього фінансування може знадобитися повернення до прямого кредитування уряду — ці кошти підуть на критичні витрати, включно із зарплатами.

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю Le Monde зазначив, що надання Україні позики – це позиція, узгоджена всіма лідерами ЄС наприкінці 2025 року, а альтернатива цьому кроку – це питання сьогодні до Європейського Союзу.

«Ми будемо вдячні, якщо вони зможуть розблокувати цей формат. Якщо не розблокують, ми сподіваємося на альтернативу, яка дозволить отримати ці кошти, інакше українська армія буде недофінансована. Буде недофінансоване виробництво дронів – далекобійних, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, тому що ми звідти виділяємо гроші і на європейські системи ППО, і на американські ракети РАС-3», - заявив глава держави.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що ніякого краху не буде і європейці вирішать і це питання.

Попри запевнення глави Європейська комісія Урсули фон дер Ляєн про надання фінансування «так чи інакше», наразі рішення залишається заблокованим.

Водночас Україна має виконати умови нової кредитної програми МВФ на 8,1 млрд доларів, зокрема ухвалити податкові зміни, необхідні для отримання наступних траншів.

За оцінками українських фінансових органів, у 2026 році державі потрібно близько 52 млрд доларів зовнішньої допомоги.

