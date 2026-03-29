  У світі

No Kings: у США пройшла хвиля протестів проти політики Трампа, фото

12:05, 29 березня 2026
На акції у всіх 50 штатах вийшли близько 8 мільйонів людей.
Фото: Reuters
У Сполучених Штатах 28 березня відбулася масштабна хвиля протестів під гаслом «No Kings» («Без королів»), у якій, за оцінками, взяли участь близько 8 мільйонів людей. Акції пройшли по всій країні — у всіх 50 штатах.

Учасники протестів висловлювали незгоду з політикою президента Дональда Трампа, зокрема щодо імміграції, зовнішньої політики та економічної ситуації.

Акції охопили найбільші міста країни, зокрема Нью-Йорк, Вашингтон і Лос-Анджелес.

У столиці США протестувальники зібралися біля Меморіалу Лінкольна та на Національному моллі. У Нью-Йорку учасники заповнили Таймс-сквер і провели ходу центральними вулицями Мангеттена, що призвело до тимчасових обмежень руху транспорту.

Учасники протестів висловлювали критику щодо:

  • імміграційної політики федеральної влади;
  • військових дій США за кордоном, зокрема в Ірані;
  • зростання вартості життя.

Організатори наголошували на необхідності збереження демократичних принципів управління державою.

Одним із центрів протестної активності стала Міннесота. Акції в цьому штаті відбуваються на тлі резонансного інциденту, пов’язаного з діями федеральних імміграційних агентів, що викликав суспільний резонанс.

У місті Сент-Пол біля Капітолію штату зібралися тисячі людей. До заходу також долучилися публічні діячі та представники політичних сил.

У більшості міст акції пройшли без серйозних порушень, однак у деяких випадках були зафіксовані інциденти. Організатори зазначають, що більшість акцій мали мирний характер.

