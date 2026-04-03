Міністр фінансів Швейцарії подала до суду через образливий пост, створений ШІ

Карін Келлер-Суттер звернулася до правоохоронців після публікації непристойного тексту про себе, створеного чат-ботом Grok у соцмережі X.

Міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер подала кримінальну скаргу за наклеп та образу після того, як користувач X опублікував пост, створений штучним інтелектом Grok, який містив вульгарні та образливі вислови щодо міністерки. Пост був підготовлений як «roast» – глузливий текст із лайливими словами про Келлер-Суттер та її роботу під час головування у Федеральній раді минулого року. Про це пише Reuters.

За словами речника міністерства, прокурори повинні перевірити, чи особи, відповідальні за X, знали або мали намір використовувати технологію Grok для вчинення кримінальних дій, а також чи порушили вони обов’язок дбайливості. Користувач видалив чат та публікацію до 12 березня, пояснивши газеті Tages-Anzeiger, що це була «нешкідлива технічна вправа».

Позов поданий проти невідомих осіб для захисту репутації керівної Федеральної ради та проти проявів мізогінії. За швейцарським законодавством, відповідальна за публікацію особа, яка не запобігла поширенню образливого матеріалу, може отримати покарання у вигляді до трьох років ув’язнення або штрафу.

Минулого року Келлер-Суттер опинилася в центрі уваги швейцарських ЗМІ через напружені стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який після телефонної розмови запровадив високі тарифи для Швейцарії. На Всесвітньому економічному форумі Трамп заявив, що вона «просто мене підколола».

