Министр финансов Швейцарии подала в суд из-за оскорбительного поста, созданного ИИ

Карин Келлер-Суттер обратилась в правоохранительные органы после публикации непристойного текста о себе, созданного чат-ботом Grok в социальной сети X.

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер подала уголовное заявление за клевету и оскорбление после того, как пользователь X опубликовал пост, созданный искусственным интеллектом Grok, который содержал вульгарные и оскорбительные высказывания в адрес министра. Пост был подготовлен как «roast» — насмешливый текст с нецензурными словами о Келлер-Суттер и ее работе во время председательства в Федеральном совете в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

По словам представителя министерства, прокуроры должны проверить, знали ли лица, ответственные за X, или намеревались ли они использовать технологию Grok для совершения преступных действий, а также нарушили ли они обязанность заботы. Пользователь удалил чат и публикацию до 12 марта, объяснив газете Tages-Anzeiger, что это было «безобидное техническое упражнение».

Иск подан против неизвестных лиц с целью защиты репутации руководящего Федерального совета и против проявлений мизогинии. Согласно швейцарскому законодательству, лицо, ответственное за публикацию, которое не предотвратило распространение оскорбительных материалов, может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

В прошлом году Келлер-Суттер оказалась в центре внимания швейцарских СМИ из-за напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, который после телефонного разговора ввел высокие тарифы для Швейцарии. На Всемирном экономическом форуме Трамп заявил, что она «просто меня подколола».

