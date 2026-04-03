  1. В мире

Министр финансов Швейцарии подала в суд из-за оскорбительного поста, созданного ИИ

23:30, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Карин Келлер-Суттер обратилась в правоохранительные органы после публикации непристойного текста о себе, созданного чат-ботом Grok в социальной сети X.
Фото: Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер подала уголовное заявление за клевету и оскорбление после того, как пользователь X опубликовал пост, созданный искусственным интеллектом Grok, который содержал вульгарные и оскорбительные высказывания в адрес министра. Пост был подготовлен как «roast» — насмешливый текст с нецензурными словами о Келлер-Суттер и ее работе во время председательства в Федеральном совете в прошлом году. Об этом пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам представителя министерства, прокуроры должны проверить, знали ли лица, ответственные за X, или намеревались ли они использовать технологию Grok для совершения преступных действий, а также нарушили ли они обязанность заботы. Пользователь удалил чат и публикацию до 12 марта, объяснив газете Tages-Anzeiger, что это было «безобидное техническое упражнение».

Иск подан против неизвестных лиц с целью защиты репутации руководящего Федерального совета и против проявлений мизогинии. Согласно швейцарскому законодательству, лицо, ответственное за публикацию, которое не предотвратило распространение оскорбительных материалов, может быть наказано лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

В прошлом году Келлер-Суттер оказалась в центре внимания швейцарских СМИ из-за напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, который после телефонного разговора ввел высокие тарифы для Швейцарии. На Всемирном экономическом форуме Трамп заявил, что она «просто меня подколола».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Швейцария ИИ

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]