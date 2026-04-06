«Поховали» завчасно – шахраї оголосили найстарішу черепаху світу мертвою і відкрили збір криптовалюти

20:25, 6 квітня 2026
Джонатан, якому понад 190 років, виявився живим — історія про його «смерть» стала частиною криптошахрайства.
Найстарішу наземну тварину у світі — черепаху Джонатана — помилково оголосили мертвою після фейкового допису в соцмережі X. Насправді тварина жива, а історія виявилася частиною шахрайської схеми з криптовалютою, повідомляє The Guardian.

Повідомлення про смерть Джонатана з’явилося в акаунті, який видавав себе за його ветеринара. У дописі, підписаному ім’ям «Джо Голлінз», стверджувалося, що черепаха нібито «мирно померла на острові Святої Єлени».

Автор також описував багаторічний догляд за твариною та назвав її символом довголіття, однак інформація швидко поширилася без перевірки. Допис набрав близько 2 мільйонів переглядів і був підхоплений низкою медіа, зокрема BBC.

Згодом з’ясувалося, що акаунт пов’язаний із Бразилією, а інформація — неправдива. Справжній ветеринар Джонатана, який не користується соцмережею X, заявив, що черепаха жива, а особа, яка видає себе за нього, просить пожертви в криптовалюті. Він наголосив, що це не жарт, а шахрайство.

На момент публікації зловмисник дійсно збирав криптовалютні донати. Після перевірки BBC відкликала свій матеріал.

Джонатан — гігантська сейшельська черепаха віком щонайменше 194 роки. Вона мешкає на території резиденції губернатора острова Святої Єлени з 1882 року, куди її привезли як подарунок.

Губернатор острова Найджел Філліпс повідомив, що після появи новини отримав численні запити щодо стану тварини та особисто перевірив інформацію. За його словами, черепаха перебувала на пасовищі й спала під деревом.

Попри поважний вік, Джонатан залишається активним. Хоча він осліп через катаракту і втратив нюх, тварина має хороший апетит, зокрема полюбляє банани, і зберігає природну поведінку.

Щоб спростувати фейк, доглядачі сфотографували Джонатана поруч із планшетом, на якому була відкрита головна сторінка BBC. На знімку черепаха лежить серед кущів і не реагує на резонанс довкола новини про свою «смерть».

Історія викликала занепокоєння серед мешканців острова Святої Єлени, де проживає близько 4 440 людей. Джонатан є місцевою знаменитістю та зображений на звороті місцевої монети номіналом 5 пенсів.

Губернатор також розповів, що більшу частину дня черепаха пасеться, а раз на тиждень отримує додаткове харчування з фруктів, овочів і салату. Після інциденту Джонатану дали подвійну порцію бананів, які він із задоволенням з’їв.

