«Похоронили» раньше времени — мошенники объявили старейшую черепаху мира мертвой и запустили сбор криптовалюты

Джонатан, которому более 190 лет, оказался жив — история о его «смерти» стала частью криптовалютного мошенничества.

Самое старое наземное животное в мире — черепаху Джонатана — ошибочно объявили мертвой после фейкового поста в соцсети X. На самом деле животное живо, а история оказалась частью мошеннической схемы с криптовалютой, сообщает The Guardian.

Сообщение о смерти Джонатана появилось в аккаунте, который выдавал себя за его ветеринара. В посте, подписанном именем «Джо Холлинз», утверждалось, что черепаха якобы «мирно скончалась на острове Святой Елены».

Автор также описывал многолетний уход за животным и назвал его символом долголетия, однако информация быстро распространилась без проверки. Пост набрал около 2 миллионов просмотров и был подхвачен рядом СМИ, в частности BBC.

Впоследствии выяснилось, что аккаунт связан с Бразилией, а информация — ложная. Настоящий ветеринар Джонатана, который не пользуется соцсетью X, заявил, что черепаха жива, а человек, выдающий себя за него, просит пожертвований в криптовалюте. Он подчеркнул, что это не шутка, а мошенничество.

На момент публикации злоумышленник действительно собирал криптовалютные пожертвования. После проверки BBC отозвала свой материал.

Джонатан — гигантская сейшельская черепаха возрастом не менее 194 лет. Она обитает на территории резиденции губернатора острова Святой Елены с 1882 года, куда ее привезли в качестве подарка.

Губернатор острова Найджел Филлипс сообщил, что после появления новости получил множество запросов о состоянии животного и лично проверил информацию. По его словам, черепаха находилась на пастбище и спала под деревом.

Несмотря на почтенный возраст, Джонатан остается активным. Хотя он ослеп из-за катаракты и потерял обоняние, у животного хороший аппетит, в частности он любит бананы, и сохраняет естественное поведение.

Чтобы опровергнуть фейк, смотрители сфотографировали Джонатана рядом с планшетом, на котором была открыта главная страница BBC. На снимке черепаха лежит среди кустов и не реагирует на резонанс вокруг новости о своей «смерти».

История вызвала беспокойство среди жителей острова Святой Елены, где проживает около 4 440 человек. Джонатан является местной знаменитостью и изображен на оборотной стороне местной монеты номиналом 5 пенсов.

Губернатор также рассказал, что большую часть дня черепаха пасется, а раз в неделю получает дополнительное питание из фруктов, овощей и салата. После инцидента Джонатану дали двойную порцию бананов, которые он с удовольствием съел.

