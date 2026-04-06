«Похоронили» раньше времени — мошенники объявили старейшую черепаху мира мертвой и запустили сбор криптовалюты

20:25, 6 апреля 2026
Джонатан, которому более 190 лет, оказался жив — история о его «смерти» стала частью криптовалютного мошенничества.
«Похоронили» раньше времени — мошенники объявили старейшую черепаху мира мертвой и запустили сбор криптовалюты
Самое старое наземное животное в мире — черепаху Джонатана — ошибочно объявили мертвой после фейкового поста в соцсети X. На самом деле животное живо, а история оказалась частью мошеннической схемы с криптовалютой, сообщает The Guardian.

Сообщение о смерти Джонатана появилось в аккаунте, который выдавал себя за его ветеринара. В посте, подписанном именем «Джо Холлинз», утверждалось, что черепаха якобы «мирно скончалась на острове Святой Елены».

Автор также описывал многолетний уход за животным и назвал его символом долголетия, однако информация быстро распространилась без проверки. Пост набрал около 2 миллионов просмотров и был подхвачен рядом СМИ, в частности BBC.

Впоследствии выяснилось, что аккаунт связан с Бразилией, а информация — ложная. Настоящий ветеринар Джонатана, который не пользуется соцсетью X, заявил, что черепаха жива, а человек, выдающий себя за него, просит пожертвований в криптовалюте. Он подчеркнул, что это не шутка, а мошенничество.

На момент публикации злоумышленник действительно собирал криптовалютные пожертвования. После проверки BBC отозвала свой материал.

Джонатан — гигантская сейшельская черепаха возрастом не менее 194 лет. Она обитает на территории резиденции губернатора острова Святой Елены с 1882 года, куда ее привезли в качестве подарка.

Губернатор острова Найджел Филлипс сообщил, что после появления новости получил множество запросов о состоянии животного и лично проверил информацию. По его словам, черепаха находилась на пастбище и спала под деревом.

Несмотря на почтенный возраст, Джонатан остается активным. Хотя он ослеп из-за катаракты и потерял обоняние, у животного хороший аппетит, в частности он любит бананы, и сохраняет естественное поведение.

Чтобы опровергнуть фейк, смотрители сфотографировали Джонатана рядом с планшетом, на котором была открыта главная страница BBC. На снимке черепаха лежит среди кустов и не реагирует на резонанс вокруг новости о своей «смерти».

История вызвала беспокойство среди жителей острова Святой Елены, где проживает около 4 440 человек. Джонатан является местной знаменитостью и изображен на оборотной стороне местной монеты номиналом 5 пенсов.

Губернатор также рассказал, что большую часть дня черепаха пасется, а раз в неделю получает дополнительное питание из фруктов, овощей и салата. После инцидента Джонатану дали двойную порцию бананов, которые он с удовольствием съел.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поэтапный ввод отчетности для онлайн платформ и НДС в 7% на горючее: какие компромиссы предлагают депутаты

В Верховной Раде зарегистрированы инициативы, предлагающие возвращение НДС 7% на топливо и отказ от обязательности раскрытия банковской тайны.

Военный сбор хотят «привязать» к финансированию обороны через спецфонд

В Раде предлагают изменить подход к военному сбору и направлять его исключительно на нужды Вооружённых сил Украины.

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

