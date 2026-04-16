Польща піднімала винищувачі та закривала аеропорти через масовану атаку РФ на Україну

У Любліні та Жешові призупиняли польоти, щоб забезпечити роботу військової авіації.

Польща на тлі масованого удару Росії по Україні тимчасово призупиняла роботу аеропортів у Любліні та Жешові, а також піднімала у повітря бойову авіацію. Про це повідомило Польське агентство повітряної навігації (PANSA).

У відомстві зазначили, що обмеження запровадили для забезпечення свободи дій військової авіації. Через це повітряні операції в аеропортах двох міст тимчасово зупинили.

Крім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі ухвалило рішення підняти винищувачі для захисту повітряного простору країни.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нічної атаки Росії пошкоджень зазнали одразу кілька українських міст. У Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, є постраждалі та загиблі серед населення.

