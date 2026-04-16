Польша поднимала истребители и закрывала аэропорты из-за массированного нападения РФ на Украину

09:29, 16 апреля 2026
В Люблине и Жешуве приостанавливали полеты, чтобы обеспечить работу военной авиации.
Польша на фоне массированного удара России по Украине временно приостановила работу аэропортов в Люблине и Жешуве, а также подняла в воздух боевую авиацию. Об этом сообщило Польское агентство воздушной навигации (PANSA).

В ведомстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения свободы действий военной авиации. Из-за этого воздушные операции в аэропортах двух городов временно приостановили.

Кроме того, Оперативное командование Вооруженных сил Польши приняло решение поднять истребители для защиты воздушного пространства страны.

Как ранее сообщалось, в результате ночной атаки России повреждения получили сразу несколько украинских городов. В Киеве, Днепре, Одессе и Харькове зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие и погибшие среди населения.

