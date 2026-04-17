  1. У світі

Музей Бундесверу в Німеччині заборонив вхід громадянам України та ще 25 країн «з міркувань безпеки»

07:18, 17 квітня 2026
Обмеження діють у музеї WTS у Кобленці та стосуються переліку держав, визначених німецьким законом про перевірку безпеки.
Музей Бундесверу в Німеччині заборонив вхід громадянам України та ще 25 країн «з міркувань безпеки»
Музей збройних сил Німеччини WTS у місті Кобленц обмежив доступ до своїх експозицій для громадян України та ще 25 країн. Причиною названо «міркування військової безпеки». Про це йдеться на офіційному сайті музею.

Згідно з оприлюдненою інформацією, до переліку держав, громадянам яких заборонено відвідувати музей, включено Україну, а також росію, Білорусь, Китай, Північну Корею, Грузію, Іран та низку країн Близького Сходу.

У WTS пояснили, що обмеження запроваджені відповідно до Закону про перевірку безпеки (SÜG).

«З міркувань військової безпеки громадянам держав, внесених до переліку країн згідно із Законом про перевірку безпеки (SÜG), наразі відмовлено в доступі до колекції музею. Просимо зрозуміти», — зазначили в музеї.

