  1. В мире

Музей Бундесвера в Германии запретил вход гражданам Украины и ещё 25 стран «из соображений безопасности»

07:18, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ограничения действуют в музее WTS в Кобленце и касаются перечня государств, определённых немецким законом о проверке безопасности.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Музей вооруженных сил Германии WTS в городе Кобленц ограничил доступ к своим экспозициям для граждан Украины и еще 25 стран. Причиной названы «соображения военной безопасности». Об этом говорится на официальном сайте музея.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно обнародованной информации, в перечень государств, гражданам которых запрещено посещать музей, включены Украина, а также Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Грузия, Иран и ряд стран Ближнего Востока.

В WTS пояснили, что ограничения введены в соответствии с Законом о проверке безопасности (SÜG).

«Из соображений военной безопасности гражданам государств, внесенных в список стран в соответствии с Законом о проверке безопасности (SÜG), в настоящее время отказано в доступе к коллекции музея. Просим отнестись с пониманием», — отметили в музее.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Украина безопасность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]