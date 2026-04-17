Музей Бундесвера в Германии запретил вход гражданам Украины и ещё 25 стран «из соображений безопасности»

Ограничения действуют в музее WTS в Кобленце и касаются перечня государств, определённых немецким законом о проверке безопасности.

Музей вооруженных сил Германии WTS в городе Кобленц ограничил доступ к своим экспозициям для граждан Украины и еще 25 стран. Причиной названы «соображения военной безопасности». Об этом говорится на официальном сайте музея.

Согласно обнародованной информации, в перечень государств, гражданам которых запрещено посещать музей, включены Украина, а также Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Грузия, Иран и ряд стран Ближнего Востока.

В WTS пояснили, что ограничения введены в соответствии с Законом о проверке безопасности (SÜG).

«Из соображений военной безопасности гражданам государств, внесенных в список стран в соответствии с Законом о проверке безопасности (SÜG), в настоящее время отказано в доступе к коллекции музея. Просим отнестись с пониманием», — отметили в музее.

