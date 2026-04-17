У Великій Британії депутати не підтримали заборону соцмереж для дітей – що планують натомість

Парламент підтримав урядовий підхід із гнучкими обмеженнями та розширеними повноваженнями щодо регулювання онлайн-платформю

Палата громад Великої Британії вдруге проголосувала проти запровадження автоматичної заборони соціальних мереж для дітей до 16 років, підтримавши натомість більш гнучку модель регулювання. Про це повідомляє Independent.

Під час голосування депутати відхилили пропозицію щодо повної заборони доступу дітей до соцмереж за замовчуванням. Результат склав 256 голосів проти 150, із більшістю у 106 голосів на користь урядового підходу.

Таким чином Палата громад підтримала план уряду в межах Закону про благополуччя дітей та школи, який передбачає надання міністрам розширених повноважень для обмеження використання соціальних мереж дітьми. Йдеться про можливість запровадження комендантської години, обмежень на безперервне прокручування контенту та контроль за поширенням геолокації.

Також уряд може отримати повноваження щодо обмеження або блокування доступу до окремих платформ для осіб до 16 років. Наразі тривають громадські консультації, які мають завершитися наступного місяця і визначити конкретні механізми впровадження.

Ініціативу про автоматичну заборону спочатку запропонував консервативний лорд Неш, який наполягав на повній забороні шкідливих соцмереж для дітей із перехідним періодом у 12 місяців. Палата лордів підтримала цю ідею, однак Палата громад раніше її відхилила, після чого верхня палата знову наполягла на своєму варіанті.

У межах узгодження остаточного тексту законопроєкту депутати знову підтримали урядову позицію.

Міністр освіти Олівія Бейлі заявила, що консультації дозволяють розглянути ширший спектр цифрових сервісів і функцій замість вузьких обмежень, запропонованих лордами. Вона також наголосила, що уряд не планує «нескінченних раундів консультацій».

