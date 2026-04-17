В Великобритании депутаты не поддержали запрет на социальные сети для детей — что планируют вместо этого

07:54, 17 апреля 2026
Парламент поддержал подход правительства, предусматривающий гибкие ограничения и расширенные полномочия по регулированию онлайн-платформ.
В Великобритании депутаты не поддержали запрет на социальные сети для детей — что планируют вместо этого
Палата общин Великобритании во второй раз проголосовала против введения автоматического запрета социальных сетей для детей до 16 лет, поддержав вместо этого более гибкую модель регулирования. Об этом сообщает Independent.

Во время голосования депутаты отклонили предложение о полном запрете доступа детей к соцсетям по умолчанию. Результат составил 256 голосов против 150, с большинством в 106 голосов в пользу подхода правительства.

Таким образом, Палата общин поддержала план правительства в рамках Закона о благополучии детей и школ, который предусматривает предоставление министрам расширенных полномочий по ограничению использования социальных сетей детьми. Речь идет о возможности введения комендантского часа, ограничений на непрерывную прокрутку контента и контроля за распространением геолокации.

Также правительство может получить полномочия по ограничению или блокированию доступа к отдельным платформам для лиц до 16 лет. В настоящее время продолжаются общественные консультации, которые должны завершиться в следующем месяце и определить конкретные механизмы внедрения.

Инициативу об автоматическом запрете первоначально выдвинул консерватор лорд Нэш, который настаивал на полном запрете вредных социальных сетей для детей с переходным периодом в 12 месяцев. Палата лордов поддержала эту идею, однако Палата общин ранее её отклонила, после чего верхняя палата вновь настояла на своём варианте.

В рамках согласования окончательного текста законопроекта депутаты вновь поддержали позицию правительства.

Министр образования Оливия Бейли заявила, что консультации позволяют рассмотреть более широкий спектр цифровых сервисов и функций вместо узких ограничений, предложенных лордами. Она также подчеркнула, что правительство не планирует «бесконечных раундов консультаций».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

Как Telegram стал официальным инструментом кадровых решений: ВС о доказательной силе мессенджеров

Статус «прочитано» в мессенджере теперь имеет юридическую силу приказа: Верховный Суд подтвердил: Telegram является официальным каналом трудовой коммуникации.

Визит делегации ЕСПЧ в Киев: Маттиас Гийомар об ответственности РФ и поддержке судей Украины

«Украинские судьи — это киборги»: делегация ЕСПЧ поражена нагрузкой на систему правосудия.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

